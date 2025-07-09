رومانو يكشف حقيقة مفاوضات النصر السعودي مع رودريجو

كشف فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، حقيقة مفاوضات نادي النصر السعودي مع رودريجو جوس، مهاجم ريال مدريد.

وكتب رومانو، عبر حسابه على منصة “إكس”: “الأنباء المتداولة حول توقيع رودريجو مع النصر هذا الصيف، كاذبة تمامًا”.

وأضاف: “التقارير عن رودريغو والنصر بعيدة كل البعد عن الصواب، كما هو الحال مع جابرييل مارتينيلي”.

تطورات ملف مدرب النصر الجديد

في سياق آخر، كشف تقرير صحفي، سبب تأخر توقيع البرتغالي خورخي خيسوس على عقود تدريب النصر السعودي، الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية، أنه تأجل لأيامٍ معدودةٍ توقيع عقدِ تدريب البرتغالي خيسيوس فريقَ النصر بسبب تفاصيل في بعض البنود.

وتابعت أن النقاش بين خيسوس والنصر مستمر حول بعض التفاصيل في بنودٍ محددة، تمهيدًا لتوقيع العقد خلال الأيام القليلة المقبلة، ولا صحة لبحث البرتغالي، الذي قاد الهلال مرتين، عن عروض من أندية أخرى.