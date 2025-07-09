قبل موقعة باريس.. عاصفة تربك رحلة مدريد وتلغي مؤتمر تشابي

عاش فريق ريال مدريد الإسباني، ساعات صعبة قبل المواجهة المرتقبة ضد باريس سان جيرمان، اليوم الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الامريكية.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، تسببت عاصفة في بالم بيتش بولاية فلوريدا، في تأخير إقلاع الطائرة المتجهة إلى نيويورك لمدة ساعة، كما دارت الطائرة حول فرجينيا لمدة ساعة أخرى قبل الهبوط بسبب الازدحام في منصة الهبوط، حتى أذنت المراقبة الأرضية.

إلغاء المؤتمر الصحفي

وتابعت أن ريال مدريد قرر تأجيل المؤتمر الصحفي المقرر مع تشابي وثلاثة من لاعبيه، فالفيردي وكورتوا وجاكوبو، ثم ألغاه نهائيًا.

ويلتقي الفائز من ريال مدريد وباريس سان جيرمان، مع تشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية، الأحد المقبل.

ويحصل بطل كأس العالم للأندية 2025 على جائزة مالية قدرها 125 مليون دولار، من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).