ميسي يجلب صديقا جديدا إلى إنتر ميامي

أكد تقرير صحفي، موافقة الأرجنتيني رودريجو دي بول لاعب أتلتيكو مدريد، على مجاورة مواطنه وصديقه ليونيل ميسي في صفوف إنتر ميامي الأمريكي.

وبحسب صحيفة “آس”، الإسبانية، فإن دي بول أعطى إنتر ميامي موافقته على الانضمام للنادي.

قيمة الصفقة

وأضافت أن التسويقية للاعب الوسط الأرجنتيني 25 مليون يورو ،و ويوجد شرط جزائي في عقده قيمته 15 مليون يورو، لكن إنتر ميامي قد يحاول ضمه من خلال عرض قيمته 10 ملايين يورو.

وجلب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، العديد من أصدقاءه وزملاءه السابقين إلى إنتر ميامي، أبرزهم بوسكيتس وسواريز.

يذكر أن إنتر ميامي ودع بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية من الدور ثمن النهائية، بعد هزيمة قاسية أمام باريس سان جيرمان 4-0.