معركة الحسم.. تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سان جيرمان في مونديال الأندية

تتجه الانظار نحو مباراة قمة مرتقبة بينريال مدريد الإسباني ضدباريس سان جيرمان الفرنسي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للاندية، اليوم الأربعاء الموافق 9 يوليو 2025.

موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية



وتُقام المباراة على ملعب "ميتلايف" الشهير في الولايات المتحدة، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل المباراة عبر شبكة DAZN، الحاصلة على حقوق بث كافة مباريات كأس العالم للأندية 2025.

كما ستبث مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان عبر مجموعة قنوات MBC، وتحديدًا من خلال قناتي MBC Action وMBC مصر2، لتتيح للجمهور في المنطقة العربية متابعة هذا اللقاء المرتقب.

يدخل فريق باريس سان جيرمان المواجهة بعد تحقيقه فوزاً مهماً على بايرن ميونخ في ربع النهائي.

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: تييبو كورتوا.

الدفاع: روديجر - تشواميني - أسينسيو.

الوسط: ترينت - فالفيردي - أردا جولر - جارسيا.

الهجوم: بيلينجهام - جارسيا - فينيسيوس.

جدير بالذكر أن تشيلسي الأنجليزي حجز مقعد نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على فلومينينسي البرازيلي بنتيجة هدفين دون رد.