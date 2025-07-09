قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماراثون الثانوية العامة| مواصفات ودرجات امتحان الرياضيات التطبيقية المقرر آداؤه غداً
قبل موقعة باريس.. عاصفة تربك رحلة مدريد وتلغي مؤتمر تشابي
عقدة التفاوض الأخيرة بين إسرائيل وحماس في طريق إنهاء حرب غزة| ماذا يحدث؟
بعد استئناف عملها.. البورصة: ملتزمون بالحفاظ على عدالة السوق وتكافؤ الفرص
الأوضاع تتدهور.. الصحة العالمية تطالب بإدخال الوقود والغذاء فورا إلى غزة
حالة الطقس اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025.. إليك درجات الحرارة المتوقعة
ديمبيلي وكفاراتسخيليا يقودان تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام ريال مدريد
معركة الحسم.. تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سان جيرمان في مونديال الأندية
بعد تأهل تشيلسي.. موعد نهائي كأس العالم للأندية 2025
تعليمات عاجلة من وزير التعليم لرؤساء اللجان قبل ساعات من انتهاء ماراثون الثانوية العامة
أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 9-7-2025 .. فيديو
سعر الذهب اليوم الأربعاء يشهد تغيرات.. وهذه قيمة عيار 21
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

معركة الحسم.. تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سان جيرمان في مونديال الأندية

ريال مدريد
ريال مدريد
القسم الرياضي

تتجه الانظار نحو مباراة قمة مرتقبة بينريال مدريد الإسباني ضدباريس سان جيرمان الفرنسي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للاندية، اليوم الأربعاء الموافق 9 يوليو 2025.

موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية


وتُقام المباراة على ملعب "ميتلايف" الشهير في الولايات المتحدة، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة
تنقل المباراة عبر شبكة DAZN، الحاصلة على حقوق بث كافة مباريات كأس العالم للأندية 2025.

كما ستبث مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان عبر مجموعة قنوات MBC، وتحديدًا من خلال قناتي MBC Action وMBC مصر2، لتتيح للجمهور في المنطقة العربية متابعة هذا اللقاء المرتقب.

يدخل فريق باريس سان جيرمان المواجهة بعد تحقيقه فوزاً مهماً على بايرن ميونخ في ربع النهائي.

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: تييبو كورتوا.
الدفاع: روديجر - تشواميني - أسينسيو.
الوسط: ترينت - فالفيردي - أردا جولر - جارسيا.
الهجوم: بيلينجهام - جارسيا - فينيسيوس.

جدير بالذكر أن تشيلسي الأنجليزي حجز مقعد نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على فلومينينسي البرازيلي بنتيجة هدفين دون رد.

ريال مدريد باريس سان جيرمان ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان كأس العالم للاندية تشيلسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دواجن

عقب تراجعها بقوة .. أسعار الدواجن الآن في الأسواق

مشغولات ذهبية

تذبذب أسعار الذهب بالأسواق.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

محمود صابر

عنده صليبي.. مدرب الزمالك السابق يكشف مفاجأة بشأن الصفقة الجديدة

الدولار

بعد تحركها.. أسعار صرف الدولار اليوم الثلاثاء 8-7-2025

بيجاد مروان

بيجاد مروان: مفاوضات الزمالك بدأت قبل بطولة أفريقيا.. واحترام الإدارة حسم الصفقة

مشغولات ذهبية

عقب تراجعه.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9-7-2025 في مصر

ارشيفية

جريمة في الممشى السياحي.. مصرع سيدة برصاصتين بالرأس من سلاح طليقها |تفاصيل

سنترال رمسيس

«تنظيم الاتصالات»: عودة خدمات الإنترنت والمحمول بنسبة 90% وسنعوّض المُتضررين

ترشيحاتنا

الاحتباس الحراري

دراسة: الاحتباس الحراري تسبب في ارتفاع 4 درجات خلال الموجة الأخيرة في أوروبا

طريقة تحضير صوص شوكولاتة قابل للدهن

بمكونات منزلية بسيطة.. طريقة تحضير صوص شوكولاتة مثالي للدهن

تساقط الشعر

عشبة غير متوقعة تعالج القولون والبشرة والشعر

بالصور

طريقة عمل بيتزا السي فود الشهية بخطوات بسيطة

طريقة عمل بيتزا السي فود الشهية بخطوات بسيطة
طريقة عمل بيتزا السي فود الشهية بخطوات بسيطة
طريقة عمل بيتزا السي فود الشهية بخطوات بسيطة

هوندا تسحب سيارتها الرياضية الكهربائية من السوق الأمريكية

هوندا
هوندا
هوندا

توقفي فورًا عن إهمال تمشيط شعرك.. شاهدي ماذا يحدث عندما تتجاهلين هذه العادة البسيطة

توقفي فورًا عن إهمال تمشيط شعرك شاهدي ماذا يحدث عندما تتجاهلين هذه العادة البسيطة
توقفي فورًا عن إهمال تمشيط شعرك شاهدي ماذا يحدث عندما تتجاهلين هذه العادة البسيطة
توقفي فورًا عن إهمال تمشيط شعرك شاهدي ماذا يحدث عندما تتجاهلين هذه العادة البسيطة

مازدا تفاجئ الأوروبيين بسيارة سيدان كهربائية جديدة.. شاهد

مازدا
مازدا
مازدا

فيديو

وائل كفوري

بعد ظهوره وهو يستعد لحفل زفافه.. وائل كفوري يتصدّر التريند لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد