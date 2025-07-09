بعد تأهل تشيلسي.. موعد نهائي كأس العالم للأندية 2025

حجز فريق تشيلسي البطاقة الأولى في نهائي كأس العالم للأندية 2025 المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد الفوز فلومينينسي 2-0، أمس الثلاثاء.

جاءت ثنائية تشيلسي في شباك فلومينينسي بتوقيع اللاعب جواو بيدرو في الدقيقتين 18 و56.

سيطر تشيلسي على مجريات المباراة بنسبة استحواذ 54%، وسدد 17 تسديدة منها 5 على مرمى فلومينينسي.

موعد نهائي كأس العالم للأندية 2025

وينتظر تشيلسي الفائز من مباراة اليوم بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان، لمواجهته الأحد المقبل في نهائي البطولة، على ملعب ميتلايف.

وكان تشيلسي بلغ نصف النهائي بعد تغلبه على بالميراس البرازيلي 2-1، بينما تغلب فلومينينسي على الهلال السعودي بنفس النتيجة.

ويحصل بطل كأس العالم للأندية 2025 على جائزة مالية قدرها 125 مليون دولار، من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).