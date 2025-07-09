ريال مدريد يصطدم بـ سان جيرمان في نصف نهائي مونديال الأندية.. الليلة

يتطلع عشاق كرة القدم العالمية إلى مباراة مثيرة بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان، والتي ستُجرى اليوم الأربعاء على ملعب "ميتلايف"، ضمن نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025.

يدخل فريق باريس سان جيرمان المواجهة بعد تحقيقه فوزاً مهماً على بايرن ميونخ في ربع النهائي.

بينما تأهل ريال مدريد عقب فوزه على بوروسيا دورتموند الألماني.

وفي نصف النهائي الآخر، تمكن فريق تشيلسي من التأهل إلى نهائي البطولة بعد فوزه على فلومينينسي 2-0، ليحجز مكانه في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل.

ويتطلع فريق تشيلسي إلى معرفة هوية الفريق الذي سيواجهه في النهائي، سواء كان باريس سان جيرمان أو ريال مدريد، عقب المباراة المرتقبة بين الفريقين.