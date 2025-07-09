قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعليمات عاجلة من وزير التعليم لرؤساء اللجان قبل ساعات من انتهاء ماراثون الثانوية العامة
أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 9-7-2025 .. فيديو
سعر الذهب اليوم الأربعاء يشهد تغيرات.. وهذه قيمة عيار 21
موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة
تفاصيل استئناف تداول البورصة المصرية بعد توقفها جراء حريق سنترال رمسيس
لقاء نتنياهو وترامب.. قضية واحدة عالقة أمام وقف إطلاق النار في غزة
ريال مدريد يصطدم بـ سان جيرمان في نصف نهائي مونديال الأندية.. الليلة
مقابل 6 ملايين جنيه.. نجم الزمالك ينتقل لسموحة
البورصة تعلن استئناف التداول بعد تعليقه بسبب حريق سنترال رمسيس
اجتماع 90 دقيقة في البيت الأبيض| كواليس لقاء ترامب ونتنياهو.. ومصير غزة بعد الحرب
في ذكرى رحيله.. عبد المنعم مدبولي "إمبراطور الكوميديا"
نتنياهو: نتمسك بهدف القضاء على قدرات حماس العسكرية والحكومية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
إسراء أشرف

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم واحدة من أبرز مواجهات كأس العالم للأندية 2025، حيث يلتقي ريال مدريد الإسباني مع باريس سان جيرمان الفرنسي في نصف نهائي البطولة، اليوم الأربعاء الموافق 9 يوليو 2025.

موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية

وتُقام المباراة على ملعب "ميتلايف" الشهير في الولايات المتحدة، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل المباراة عبر شبكة DAZN، الحاصلة على حقوق بث كافة مباريات كأس العالم للأندية 2025. 

كما ستبث مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان عبر مجموعة قنوات MBC، وتحديدًا من خلال قناتي MBC Action وMBC مصر2، لتتيح للجمهور في المنطقة العربية متابعة هذا اللقاء المرتقب.

يدخل فريق باريس سان جيرمان المواجهة بعد تحقيقه فوزاً مهماً على بايرن ميونخ في ربع النهائي.

بينما تأهل ريال مدريد عقب فوزه على بوروسيا دورتموند الألماني.

وفي نصف النهائي الآخر، تمكن فريق تشيلسي من التأهل إلى نهائي البطولة بعد فوزه على فلومينينسي 2-0، ليحجز مكانه في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل.

ويتطلع فريق تشيلسي إلى معرفة هوية الفريق الذي سيواجهه في النهائي، سواء كان باريس سان جيرمان أو ريال مدريد، عقب المباراة المرتقبة بين الفريقين.

موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان موعد مباراة ريال مدريد موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية ريال مدريد باريس سان جيرمان كأس العالم للأندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دواجن

عقب تراجعها بقوة .. أسعار الدواجن الآن في الأسواق

مشغولات ذهبية

تذبذب أسعار الذهب بالأسواق.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

الدولار

بعد تحركها.. أسعار صرف الدولار اليوم الثلاثاء 8-7-2025

محمود صابر

عنده صليبي.. مدرب الزمالك السابق يكشف مفاجأة بشأن الصفقة الجديدة

بيجاد مروان

بيجاد مروان: مفاوضات الزمالك بدأت قبل بطولة أفريقيا.. واحترام الإدارة حسم الصفقة

سنترال رمسيس

«تنظيم الاتصالات»: عودة خدمات الإنترنت والمحمول بنسبة 90% وسنعوّض المُتضررين

ارشيفية

جريمة في الممشى السياحي.. مصرع سيدة برصاصتين بالرأس من سلاح طليقها |تفاصيل

مشغولات ذهبية

عقب تراجعه.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9-7-2025 في مصر

ترشيحاتنا

الشرطة الألمانية

الشرطة الألمانية تشن مداهمات في 6 مدن لإحباط هجوم محتمل

خلال اللقاء

ولي العهد السعودي يؤكد دعم المملكة للحوار بالوسائل الدبلوماسية كسبيل لتسوية الخلافات

أرشيفية

قتلى ومفقودون جراء الفيضانات في نيبال

بالصور

هوندا تسحب سيارتها الرياضية الكهربائية من السوق الأمريكية

هوندا
هوندا
هوندا

توقفي فورًا عن إهمال تمشيط شعرك.. شاهدي ماذا يحدث عندما تتجاهلين هذه العادة البسيطة

توقفي فورًا عن إهمال تمشيط شعرك شاهدي ماذا يحدث عندما تتجاهلين هذه العادة البسيطة
توقفي فورًا عن إهمال تمشيط شعرك شاهدي ماذا يحدث عندما تتجاهلين هذه العادة البسيطة
توقفي فورًا عن إهمال تمشيط شعرك شاهدي ماذا يحدث عندما تتجاهلين هذه العادة البسيطة

مازدا تفاجئ الأوروبيين بسيارة سيدان كهربائية جديدة.. شاهد

مازدا
مازدا
مازدا

لا ترميه بعد الآن.. قشر الليمون كنز صحي ومنزلي لا يُقدّر بثمن | اعرف فوائده

فوائد صحية مذهلة لإستخدام قشر الليمون
فوائد صحية مذهلة لإستخدام قشر الليمون
فوائد صحية مذهلة لإستخدام قشر الليمون

فيديو

وائل كفوري

بعد ظهوره وهو يستعد لحفل زفافه.. وائل كفوري يتصدّر التريند لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد