موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم واحدة من أبرز مواجهات كأس العالم للأندية 2025، حيث يلتقي ريال مدريد الإسباني مع باريس سان جيرمان الفرنسي في نصف نهائي البطولة، اليوم الأربعاء الموافق 9 يوليو 2025.

موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية

وتُقام المباراة على ملعب "ميتلايف" الشهير في الولايات المتحدة، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل المباراة عبر شبكة DAZN، الحاصلة على حقوق بث كافة مباريات كأس العالم للأندية 2025.

كما ستبث مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان عبر مجموعة قنوات MBC، وتحديدًا من خلال قناتي MBC Action وMBC مصر2، لتتيح للجمهور في المنطقة العربية متابعة هذا اللقاء المرتقب.

يدخل فريق باريس سان جيرمان المواجهة بعد تحقيقه فوزاً مهماً على بايرن ميونخ في ربع النهائي.

بينما تأهل ريال مدريد عقب فوزه على بوروسيا دورتموند الألماني.

وفي نصف النهائي الآخر، تمكن فريق تشيلسي من التأهل إلى نهائي البطولة بعد فوزه على فلومينينسي 2-0، ليحجز مكانه في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل.

ويتطلع فريق تشيلسي إلى معرفة هوية الفريق الذي سيواجهه في النهائي، سواء كان باريس سان جيرمان أو ريال مدريد، عقب المباراة المرتقبة بين الفريقين.