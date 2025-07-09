ديمبيلي وكفاراتسخيليا يقودان تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام ريال مدريد

تقام اليوم مباراة مميزة ، بين ريال مدريد الإسباني ضد منافسه باريس سان جيرمان الفرنسي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، اليوم الأربعاء الموافق 9 يوليو 2025.

موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

وتُقام المباراة على ملعب "ميتلايف" الشهير في الولايات المتحدة، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة



تنقل المباراة عبر شبكة DAZN، الحاصلة على حقوق بث كافة مباريات كأس العالم للأندية 2025.

كما ستبث مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان عبر مجموعة قنوات MBC، وتحديدًا من خلال قناتي MBC Action وMBC مصر2، لتتيح للجمهور في المنطقة العربية متابعة هذا اللقاء المرتقب.

يدخل فريق باريس سان جيرمان المواجهة بعد تحقيقه فوزاً مهماً على بايرن ميونخ في ربع النهائي.

بينما تأهل ريال مدريد عقب فوزه على بوروسيا دورتموند الألماني.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع لمواجهة ريال مدريد

ومن المتوقع خوض بطل أوروبا المباراة بتشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: دوناروما.

الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - بيرالدو - مينديش.

الوسط: نيفيس - فيتينيا - رويز.

الهجوم: دوي - ديمبيلي - كفاراتسخيليا.