شوبير يكشف عن موعد عوده برنامجة الإذاعي

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن موعد عودة برنامجه الإذاعي “مع شوبير” يوم الثلاثاء المقبل، بعد فترة من الإجازة.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع “إكس: “إن شاء الله عودة برنامج حارس الأهلي الأحد المقبل وعودة برنامج مع شوبير الإذاعي الثلاثاء 15 يوليو كل سنة وأنتم طيبين، إجازة صغيرة على الماشي”

وتابع :إن شاء الله عودة برنامج حارس الأهلي الأحد المقبل وعودة برنامج مع شوبير الإذاعي الثلاثاء 15 يوليو كل سنة وأنتم طيبين، إجازة صغيرة على الماشي.

وكان قد أثار الإعلامي أحمد شوبير الجدل عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشف عن حدوث مفاجآت خلال الأيام المقبلة.

وكتب أحمد شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “‏مفاجآت بالجملة في الأيام القليلة القادمة”.



ولم يكشف أحمد شوبير عن أي تفاصيل بشأن المفاجأة، وهو ما جعل البعض يربطها بصفقات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وبيع الفلسطيني وسام أبوعلى، مهاجم الفريق الذي تلقى عرضًا من نادي الريان القطري.