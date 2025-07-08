مفاجأة.. ماذا قال ريبيرو لمصطفى شوبير وسيحا فى معسكر الأهلى

أكد الإعلامي مدحت شلبي، أن الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وعد الثنائي مصطفى شوبير ومحمد سيحا، حارسي الفريق، بالحصول على فرصة للمشاركة خلال الفترة المقبلة.

وقال مدحت شلبي، خلال تقديمه لبرنامجه "يا مساء الأنوار"، المذاع عبر قناة MBC مصر 2، إن ريبيرو تحدث مع الحارسين، وأكد لهما مشاركتهما في المباريات الودية خلال معسكر إعداد الأهلي للموسم الجديد.

وأشار شلبي إلى أن المدير الفني الإسباني أشاد بقدرات مصطفى شوبير ومحمد سيحا، موضحًا أنه تابع أداء شوبير من قبل ويعلم جيدًا إمكانياته الفنية، كما وصف محمد سيحا بـ"الحارس الواعد" الذي يملك مستقبلًا كبيرًا.

أكدت إدارة الكرة بالأهلي أن إمام عاشور لاعب الوسط مستمر ولن يرحل وليس هناك أي عروض رسمية وصلت حتي الان للقلعة الحمراء.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لصدى البلد إن إمام عاشور واحد من أهم العناصر في الفريق ولم يصلنا أي عروض لضمه سواء من الدوري السعودي أو غيره.

وأضاف: “أعلنا في وقت سابق عن قرار بتعديل وتمديد التعاقد لبعض اللاعبين منهم إمام عاشور وبالتالي بمجرد عودة الفريق للتدريبات الاحد المقبل سنبدأ علي الفور عقد جلسات مع اللاعب ووكيله لحسم الأمور”.

وشدد على ان الفترة الحالية تشهد أحاديث كثيرة عن لاعبين يرحلون ويأتون، لكن الحقيقة أن الأهلي يسعي للحفاظ علي لاعبيه بمن فيهم إمام عاشور.



