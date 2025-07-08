الأهلي يكشف حقيقة عروض إمام عاشور

أكدت إدارة الكرة بالأهلي أن إمام عاشور لاعب الوسط مستمر ولن يرحل وليس هناك أي عروض رسمية وصلت حتي الان للقلعة الحمراء.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لصدى البلد إن إمام عاشور واحد من أهم العناصر في الفريق ولم يصلنا أي عروض لضمه سواء من الدوري السعودي أو غيره.

وأضاف: “أعلنا في وقت سابق عن قرار بتعديل وتمديد التعاقد لبعض اللاعبين منهم إمام عاشور وبالتالي بمجرد عودة الفريق للتدريبات الاحد المقبل سنبدأ علي الفور عقد جلسات مع اللاعب ووكيله لحسم الأمور”.

وشدد على ان الفترة الحالية تشهد أحاديث كثيرة عن لاعبين يرحلون ويأتون، لكن الحقيقة أن الأهلي يسعي للحفاظ علي لاعبيه بمن فيهم إمام عاشور.