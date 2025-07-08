موقف مفاجئ من ريبيرو تجاه شوبير وسيحا في الأهلي

أكد الإعلامي مدحت شلبي، أن الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وعد الثنائي مصطفى شوبير ومحمد سيحا، حارسي الفريق، بالحصول على فرصة للمشاركة خلال الفترة المقبلة.

وقال مدحت شلبي، خلال تقديمه لبرنامجه "يا مساء الأنوار"، المذاع عبر قناة MBC مصر 2، إن ريبيرو تحدث مع الحارسين، وأكد لهما مشاركتهما في المباريات الودية خلال معسكر إعداد الأهلي للموسم الجديد.

وأشار شلبي إلى أن المدير الفني الإسباني أشاد بقدرات مصطفى شوبير ومحمد سيحا، موضحًا أنه تابع أداء شوبير من قبل ويعلم جيدًا إمكانياته الفنية، كما وصف محمد سيحا بـ"الحارس الواعد" الذي يملك مستقبلًا كبيرًا.