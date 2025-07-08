فيفا يخطر الإسماعيلي بتقليص حظر القيد إلى فترة واحدة قبل قرار كاس

تلقى نادي الإسماعيلي، اليوم الثلاثاء، خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ردًا على استفسار النادي بخصوص إمكانية تقليص العقوبة التأديبية المتعلقة بمنعه من تسجيل لاعبين جدد، والتي فُرضت على خلفية أزمة قيد سابقة.

وأكد "فيفا" في رده أن النظام المعتمد لإدارة الانتقالات (TMS) يُظهر حظر القيد بشكل صحيح، موضحًا أن الفترة ما بين 1 يونيو إلى 10 يونيو 2025، والتي تزامنت مع إقامة كأس العالم للأندية، تُعتبر فترة تسجيل كاملة ضمن العقوبة المقررة، وبناءً عليه، يتبقى للنادي فترة تسجيل واحدة فقط – تمتد من 11 يونيو وحتى 12 أغسطس 2025 – قبل أن يتم رفع الحظر نهائيًا بشرط الامتثال الكامل للقرار.

ويأتي هذا التوضيح بعد مخاوف داخل إدارة الإسماعيلي من تكرار سيناريو يناير الماضي، حين لم يتمكن النادي من قيد لاعبين جدد نتيجة العقوبات المفروضة.

من جهة أخرى، ينتظر الإسماعيلي صدور قرار من المحكمة الرياضية الدولية "كاس" بشأن الطلب العاجل الذي قدمه النادي لوقف تنفيذ عقوبة "فيفا" مؤقتًا، إلى حين النظر في ملف الاستئناف الرسمي المقدم ضد العقوبة التأديبية، وهو القرار المتوقع صدوره خلال الأيام القليلة المقبلة.