خبير تحكيمي: استمرار إيقاف القيد يهدد صفقة انتقال كريستو للنجم الساحلي

علق عامر العماير الخبير التحكيمي علي ضرورة بيع التونسي محمد الصاوي كريستو خلال هذه الفترة

وكتب العمايرة من خلال حسابه الشخصي قيس بوك :" يا ريت النادي الأهلى يكون عنده حل بديل لتسويق التونسى محمد الضاوى كريستو إذا لم يستطيع نادي النجم الساحلي التونسي تسوية و حل مشكلة إيقاف القيد و المستمرة من 17 أبريل 2025 حتى تاريخه ".

أكد الإعلامي أمير هشام، أن محمد الضاوي كريستو، لاعب النادي الأهلي، سينضم بنسبة كبيرة إلى صفوف النجم الساحلي بدون مقابل مادي حتى الآن، مع وجود بند يمنح النادي التونسي إمكانية شراء عقده مستقبلًا.

وقال "هشام" عبر برنامجه بلس 90، المذاع على قناة النهار الفضائية: "النجم الساحلي لم يتوصل إلى اتفاق رسمي حتى الآن مع كريستو، لكنه يرغب في منحه نفس المقابل المالي الذي يحصل عليه من الأهلي."

وأضاف: "النجم الساحلي يرى أنه من الصعب دفع 600 ألف دولار كراتب سنوي، بينما الأهلي لا يمانع انتقال اللاعب بأي حال، في ظل صعوبة قيده."

وتابع: "إذا طلب النجم الساحلي وضع بند لشراء عقده بعد الموسم المقبل، فلن يمانع الأهلي مطلقًا، نظرًا لعدم وجود نية أو إمكانية لعودته مجددًا."

واختتم قائلًا: "عرض النجم الساحلي أنقذ الموقف داخل الأهلي، خاصة أن كريستو كان يطالب بالرحيل مجانًا وفسخ عقده، مع الحصول على مقابل مادي كتعويض."