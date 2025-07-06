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بدون مقابل.. «كريستو» في طريقه للعودة إلى تونس عبر بوابة النجم الساحلي|تفاصيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بدون مقابل.. «كريستو» في طريقه للعودة إلى تونس عبر بوابة النجم الساحلي|تفاصيل

كريستو
كريستو
رباب الهواري

أكد الإعلامي أمير هشام، أن محمد الضاوي كريستو، لاعب النادي الأهلي، سينضم بنسبة كبيرة إلى صفوف النجم الساحلي بدون مقابل مادي حتى الآن، مع وجود بند يمنح النادي التونسي إمكانية شراء عقده مستقبلًا.

وقال "هشام" عبر برنامجه بلس 90، المذاع على قناة النهار الفضائية: "النجم الساحلي لم يتوصل إلى اتفاق رسمي حتى الآن مع كريستو، لكنه يرغب في منحه نفس المقابل المالي الذي يحصل عليه من الأهلي."

وأضاف: "النجم الساحلي يرى أنه من الصعب دفع 600 ألف دولار كراتب سنوي، بينما الأهلي لا يمانع انتقال اللاعب بأي حال، في ظل صعوبة قيده."

وتابع: "إذا طلب النجم الساحلي وضع بند لشراء عقده بعد الموسم المقبل، فلن يمانع الأهلي مطلقًا، نظرًا لعدم وجود نية أو إمكانية لعودته مجددًا."

واختتم قائلًا: "عرض النجم الساحلي أنقذ الموقف داخل الأهلي، خاصة أن كريستو كان يطالب بالرحيل مجانًا وفسخ عقده، مع الحصول على مقابل مادي كتعويض."

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