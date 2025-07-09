في 5 محافظات.. التنمية المحلية تشن حملات لمواجهة المخالفات في المحليات

قال أحمد أبو المحاسن، مسئول ملف المحليات في جريدة "الدستور"، إن وزارة التنمية المحلية أطلقت مؤخرًا حملة رقابية موسعة عبر قطاع التفتيش والرقابة، شملت خمس محافظات هي: القاهرة، والجيزة، والغربية، والقليوبية، وبورسعيد، أسفرت عن إحالة 21 ملفًا للنيابات المختصة بعد فحص 32 شكوى من المواطنين.

وأضاف أبو المحاسن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين أحمد دياب ونهاد سمير، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هذه الحملة تأتي في إطار توجيهات وزيرة التنمية المحلية بدعم قطاع التفتيش والرقابة وزيادة أعداد العاملين به.

وأوضح أن القطاع بات يلعب دورًا كبيرًا في مراجعة أداء الإدارات المختلفة، خاصة الإدارات الهندسية، مشيرًا إلى أن التقرير الأخير الذي تلقته الوزيرة عن شهر يونيو كان صادمًا وأوضح بجلاء حجم المخالفات.

وذكر أبو المحاسن أن طبيعة المخالفات التي كشفتها الحملة تضمنت كسبًا غير مشروع، ومخالفات إدارية، وتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، فضلًا عن إصدار رخص غير قانونية.

ولفت إلى أن بعض الملفات تبين وجود تلاعب واضح في إجراءات التصالح وإصدار التراخيص دون وجه حق.