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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قرطاج يتألق مجددًا في دورته الـ59.. عودة كبار النجوم وتكريم لفلسطين

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تستعد تونس لانطلاق فعاليات الدورة الـ59 من مهرجان قرطاج الدولي، الذي يُعد من أعرق التظاهرات الثقافية في المنطقة العربية، حيث يُفتتح في منتصف يوليو ويتواصل حتى 11 أغسطس، وسط أجواء حماسية وانتظار جماهيري واسع.

 وقد تم الإعلان مساء أمس، الثلاثاء، عن أبرز ملامح هذه الدورة التي تراعي تنوّع الأذواق وتجمع بين الفن المحلي والعربي والعالمي.

عودة صوفية صادق ولطيفة إلى الركح التونسي

تشهد هذه الدورة عودة قوية للفنانة التونسية صوفية صادق، التي ستحيي سهرتين، إحداهما مخصصة للاحتفال بعيد المرأة التونسية في 13 أغسطس. كما تحيي الفنانة لطيفة التونسية حفلاً مميزًا يوم 25 يوليو، احتفالًا بعيد الجمهورية.

 أما ختام المهرجان، فسيكون مع النجمة الإماراتية أحلام في ليلة واعدة ينتظرها جمهور قرطاج بشغف.

نجوى كرم ونانسي عجرم تعودان إلى قرطاج بعد غياب

من أبرز مفاجآت الدورة الـ59، عودة الفنانتين اللبنانيتين نجوى كرم ونانسي عجرم إلى ركح قرطاج بعد غياب طويل، في عروض يُتوقع أن تحظى بحضور جماهيري كبير.

فلسطين حاضرة بقوة في قلب المهرجان

لم تغب القضية الفلسطينية عن برمجة هذه الدورة، حيث خُصصت سهرة فنية كاملة لدعم الشعب الفلسطيني، يُحييها الفنان أحمد عساف والمجموعة الفنية سانت كليفنت، في تجسيد رمزي للتضامن الثقافي والفني مع فلسطين.

كما يتضمن برنامج المهرجان سهرة طربية خاصة تحييها الفنانة المصرية مي فاروق، مخصصة لتكريم سيدة الغناء العربي أم كلثوم، في عرض يدمج الأصالة المصرية بجمهور قرطاج الذوّاق.

تونس فلسطين مهرجان قرطاج الدولي

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