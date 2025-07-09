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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فيديو لحادث تصادم مروع بين بورش وبي إم دبليو على الحلبة

تصادم بورش وBMW
تصادم بورش وBMW
عزة عاطف

لا تزال حلبة نوربورجرينج الألمانية تعتبر أحد أكثر مضامير السباق إثارةً وخطورة في العالم، ويطلق عليها البعض "جهنم الخضراء" لما تتطلبه من مهارات قيادة عالية. 

وضمن جلسات Touristfahrten الأخيرة، وقع حادث صادم بين سيارتي بورش GT3 RS وBMW M2 Competition، كاد أن ينتهي بكارثة.

اصطدام بورش وBMW على المسار الضيق

تبدأ القصة من داخل سيارة بورشه، التي كانت تتقدم بسرعة كبيرة، وتقترب من سيارة BMW أبطأ منها، مسجلة في بريطانيا، على مسار ضيق. 

تظهر اللقطات أن سيارة BMW انحرفت قليلًا إلى اليمين، في محاولة على ما يبدو للسماح لسيارة بورشه بتجاوزها.

بدلًا من التجاوز بسلاسة، اصطدمت البورش بالـBMW بقوة كبيرة، ما أدى إلى فقدان السيطرة على السيارتين وتحطمهما بالكامل تقريبًا. 

تظهر لقطات الفيديو من الكاميرا الجانبية ومن هاتف أحد المتفرجين على المسار حجم الدمار الكبير، حيث تطايرت أجزاء من السيارتين وتناثرت على جانبي الطريق.

تحطمت السيارتان بالكامل تقريبًا، لكن لحسن الحظ، نجا السائقان دون إصابات خطيرة. 

بينما نجى سائقا البورش والبي إم دبليو من هذا الحادث المروع، إلا أن الحادث يعد تذكيرًا صارخًا بمدى خطورة القيادة على نوربورجرينج، حتى بالنسبة للسائقين ذوي الخبرة. 

في مثل هذه البيئات، ثانية واحدة من سوء التقدير قد تُكلفك حياتك.

وتسلط الحادثة الضوء على التحديات الكبيرة التي ترافق القيادة في جلسات السياحة المفتوحة، حيث يختلط السائقون من مختلف المستويات والخبرات.

حادث تصادم بورش BMW حلبة نوربورجرينج سيارات

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