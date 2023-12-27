موبايل Galaxy A23 5G أحدث هاتف يعمل بـ أندرويد 14 من سامسونج

تعمل شركة سامسونج Samsung، على ترقية أجهزتها من خلال تزويدها بواجهة المستخدم الأحدث One UI 6 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14، وأحدث هاتف ذكي تم تزويده بواجهة النظام One UI 6، هو جهاز Samsung Galaxy A23 5G.

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، يأتي تحديث One UI 6 لجهاز سامسونج Galaxy A23 5G مع إصدار البرنامج الثابت A236BXXU4DWKA ويرفع مستوى تصحيح أمان أندرويد على الهاتف الذكي حتى نوفمبر 2023.

ويتم نشر هذا التحديث في الدول الأوروبية، بما في ذلك فرنسا وإيطاليا وبولندا والبرتغال والمملكة المتحدة، ولكن من المفترض أن يتوسع الطرح ليشمل مناطق أخرى قريبا.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A23 5G

ويأتي هاتف سامسونج Galaxy A23 5G، بشاشة كبيرة من نوع PLS LCD، يبلغ قياسها 6.6 بوصة، بجودة عرض +FHD، وبدقة 1080×2408 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، ومحمية بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Gorilla Glass 5.

Galaxy A23 5G

ويتم تشغيل هاتف سامسونج Galaxy A23 5G، بواسطة معالج من نوع napdragon 695 5G، المطور من قبل شركة كوالكوم بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة حتي ما يصل 1 تيرابايت،عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويتمتع هاتف سامسونج Galaxy A23 5G، بكاميرا خلفية رباعية مميزة، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابيكسل، تدعم تقنية التثبيت البصري OIS، متصلة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل، ومستشعر للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 8 + 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحزم هاتف سامسونج Galaxy A23 5G، بطارية كبيرة تبلغ قوتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات.