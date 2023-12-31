زودته سامسونج بالذكاء الاصطناعي.. اعرف سعر ومواصفات هاتف Galaxy S24 Ultra

تنوي عملاقة التقنية الكورية سامسونج Samsung، إقامة حدثها السنوي Galaxy Unpacked، للكشف عن أحدث إصدارات سلسلة جالاكسي Galaxy S24، يوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024.

ومن خلال حدث Unpacked لعام 2024، ستعلن شركة سامسونج عن ثلاث هواتف جديدة، ستنطلق إلى الأسواق تحت اسم Galaxy S24، وGalaxy S24 Plus، وGalaxy S24 Ultra.

سعر ومواصفات سامسونج Galaxy S24 Ultra

وعلى غرار الأعوام السابقة يبرز طراز Ultra، على أنه أفخم هواتف تشكيلة Galaxy S24 Ultra، بل وأغلاها سعرا حسبما كشفت التسريبات الأخيرة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة، سيتميز هاتف Galaxy S24 Ultra، بدعم القلم الذكي S-Pen، والذي سيأتي هذا العام في لونين مختلفين هما الأسود والرمادي، وذلك وفقا للون طراز الهاتف حيث سيأتي اللون الغامق مع الإصدارين باللون الأسود والأصفر، والآخر مع الطرازين باللون البنفسجي والرمادي.

Galaxy S24 Ultra

وسيتميز هاتف Galaxy S24 Ultra، بإطار جانبي منحني من كلا الجانبين مصنوع من التيتانيوم على غرار هواتف آيفون 15 برو، كما يشاع أن سامسونج زودت الهاتف بدعما لبرنامج الذكاء الاصطناعي Bard من جوجل.

وتشير التسريبات الأخيرة إلى أن سلسلة Galaxy S2، هي "أذكى هواتف الذكاء الاصطناعي" على الإطلاق، حيث ستأتي مزودة بميزتين مدعومتين بالذكاء الاصطناعي بما في ذلك الترجمة المباشرة والتحرير التوليدي، كما تشير شائعات أخرى إلى أنها ستأتي مزودة بأداة ذكية لتحرير الصور مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وكشفت أحدث التسريبات عن سعر هاتف Galaxy S24 Ultra، والذي سيتوفر في أسواق أوروبا مقابل سعر يبدأ من 1449 يورو (أي ما يعادل 49.601 جنيه مصري)، للإصدار بسعة 256 جيجابايت.

وبالنسبة لمواصفاته، سيأتي هاتف Galaxy S24 Ultra، مع شاشة بقياس 6.8 بوصة، بجودة عرض QHD+، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وسيتميز بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 200 + 12 + 10 + 50 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.

وسيعمل هاتف Galaxy S24 Ultra، بمعالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 3، والذي سيأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، مصحوبة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

وسيحزم هاتف Galaxy S24 Ultra، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع، وسيتوفر في أربع ألوان هي تيتانيوم أسود، وتيتانيوم رمادي، وتيتانيوم بنفسجي، وتيتانيوم أصفر.

