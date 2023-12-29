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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسعر أقل من iPhone 15.. الكشف عن أسعار سلسلة سامسونج Galaxy S24

Galaxy S24 Ultra
Galaxy S24 Ultra

تستعد شركة سامسونج Samsung، لإطلاق سلسلة هواتفها الرائدة Galaxy S24، والتي ستعلن عنها في حدث Unpacked المقبل، والمقرر إقامته في 17 يناير 2024.

وستتضمن مجموعة سامسونج الجديدة هذا العام ثلاثة نماذج هي: Galaxy S24، وGalaxy S24 Plus، وGalaxy S24 Ultra، على غرار السلسلة السابقة، وستكون هذه الهواتف بالتأكيد من بين أفضل أجهزة أندرويد المتاحة.

 

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ونظرا للظروف الاقتصادية الحالية، يهتم المستهلكون بالسعر أكثر من المواصفات، لذلك، كشف التسريب الأخير تفاصيل مهمة حول الأسعار المتوقعة لسلسلة سامسونج Galaxy S24.

الكشف عن أسعار سلسلة سامسونج Galaxy S24

كشفت أحدث التسريبات عن أسعار سلسلة Galaxy S24، والتي ستطلقها سامسونج في الأسواق الأوروبية، ووفقا للتقارير، فإن السعر المبدئي للنماذج الرئيسية القادمة للشركة سيكون 899 يورو (أي ما يعادل 30.774 جنيها مصريا)، هذا السعر مخصص للطراز الأساسي بسعة 128 جيجابايت.

وسيبلغ سعر الطراز الفاخر Galaxy S24 Ultra حوالى 1569 يورو (أي ما يعادل 53.709 جنيها مصريا)، وبالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك نسخة من الهاتف بسعة 1 تيرابايت، لكن لم يتم الكشف عن سعرها بعد.

وبالمقارنة، أطلقت آبل هاتف iPhone 15 بسعة تخزين 128 جيجابايت، في أوروبا بمتوسط سعر ​​945 يورو (أي ما يعادل 32.348 جنيها مصريا)، فيما تبلغ أسعار طرازات iPhone 15 Plus هي 1,049 يورو (أي ما يعادل 35.908 جنيها مصريا)، و1,249 يورو (أي ما يعادل 42.755 جنيها مصريا) لإصدار iPhone 15 Pro، و1,449 يورو (أي ما يعادل 49.601 جنيها مصريا) لـ iPhone 15 Pro Max. 

وعند المقارنة، يبدو أن سامسونج قامت بتخفيض الأسعار، خاصة في الطراز الأساسي، من أجل التنافس بشكل أفضل مع شركة آبل، وعلاوة على ذلك، وبالنظر إلى السعر المبدئي لطرازات الشركة للعام الماضي البالغ 949 يورو (أي ما يعادل 32.485 جنيها مصريا) لجهاز Galaxy S23، فإن هذه الادعاءات تكتسب المزيد من المصداقية، حيث كانت سامسونج تواجه تحديات في المبيعات الرئيسية لبعض الوقت، ومع ذلك، فمن المتوقع أن الأسعار التنافسية ستغير هذا الوضع.

أسعار هواتف Galaxy S24


- سعر Galaxy S24 بسعة 128 جيجابايت: 899 يورو (أي ما يعادل 30.774 جنيها مصريا).
- سعر Galaxy S24 بسعة 256 جيجابايت: 959 يورو (أي ما يعادل 32.828 جنيها مصريا).
- سعر Galaxy S24 Plus بسعة 256 جيجابايت: 1,149 يورو (أي ما يعادل 39.332 جنيها مصريا).
- سعر Galaxy S24 Plus بسعة 512 جيجابايت: 1,269 يورو (أي ما يعادل 43.439 جنيها مصريا).
- سعر Galaxy S24 Ultra بسعة 256 جيجابايت: 1449 يورو (أي ما يعادل 49.601 جنيها مصريا).
- سعر Galaxy S24 Ultra بسعة 512 جيجابايت: 1,569 يورو (أي ما يعادل 53.709 جنيها مصريا).

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