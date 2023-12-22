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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات حصرية تكشف أسرار هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 Ultra
Galaxy S24 Ultra

ظهر هاتف سامسونج Galaxy S24 في عروض مسربة تكشف عن خيارات الألوان الخاصة بهذا الإصدار، بالإضافة إلى ذلك، كشفت تسريبات حصرية عن صورة طراز Galaxy S24 Ultra مما يمنحنا نظرة واضحة على الطراز الرائد في تشكيلة S24 المنظرة.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يظهر هاتف سامسونج الرائد Galaxy S24 Ultra بأربعة خيارات للألوان في العروض الصحفية المسربة، وتشمل هذه الخيارات: اللون الأسود والأصفر والبنفسجي والرمادي.

 

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تسريبات مصورة تكشف تصميم وألوان هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra

وتكشف الصور أيضا عن قلم S-Pen المصاحب باللون الأسود سيأتي مع الإصدارين الأسود والأصفر، وآخر باللون الرمادي مع الطرازين البنفسجي والرمادي، وسيتم الكشف عن الأسماء الدقيقة لمتغيرات الألوان في حدث الإطلاق، ويعد خيار اللون الأصفر والبنفسجي بمثابة تغيير منعش لم يتم طرحه مسبقا.

وتظهر الصور المسربة، أن الفتحة المخصصة لقلم S-Pen تبرز  قليلل من إطار الهاتف، وبالإضافة إلى ذلك، يبدو أن الإطار الجانبي في Galaxy S24 Ultra منحني قليلا، مقارنة بطرازي سامسونج S24 وS24 Plus واللذان يتميزان بتصميم مسطح.

ويتميز الجزء الأمامي من هاتف Galaxy S24 Ultra، بحواف أقل مما يؤدي إلى أضيق إطار على جميع جوانب الهاتف الذكي، وبحسب ما ورد سيتم تجهيز الهاتف بإطار من التيتانيوم.

وإلى جانب الألوان المذكورة أعلاه في العروض الصحفية، من المتوقع أيضا أن تقدم سامسونج هاتف Galaxy S24 Ultra بخيارات ألوان حصرية عبر الإنترنت.

وتشير التسريبات الأخيرة، إلى  المواصفات الكاملة لسلسلة Galaxy S24، بالإضافة إلى ذلك، يشير ملصق حدث إطلاق Galaxy Unpacked الذي تم تسريبه أيضا، إلى أن الجيل التالي من هواتف Galaxy الرائدة قد يظهر لأول مرة في 18 يناير مع دعما لبرنامج الذكاء الاصطناعي جوجل Bard.

Galaxy S24 Ultra
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