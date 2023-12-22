تسريبات حصرية تكشف تاريخ حدث سامسونج المقبل Unpacked 2024

كشفت تسريبات حصرية عن تاريخ حدث شركة سامسونج المقبل Galaxy Unpacked لعام 2024، والذي من المقرر أن تعلن فيه عن سلسلتها الجديدة Galaxy S24.

إعلان تشويقي مسرب يظهر تاريخ حدث سامسونج Galaxy Unpacked 2024

في تسريب حديث، شارك المسرب التقني الموثوق به Evan Blass، صورة GIF قصيرة كشفت عن تاريخ إطلاق سلسلة Galaxy S24، كما أنها أظهرت أيضا بعض تلميحات حول ما يمكن توقعه من الحدث.

ويؤكد الإعلان التشويقي أن حدث سامسونج القادم Galaxy Unpakced 2024 قد تم تحديده في 18 يناير 2024، الساعة 3:00 صباحا بتوقيت كوريا الجنوبية، وبالنسبة للتوقيت في المناطق الزمنية الأخرى، سيتم إقامة الحدث في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش، و1:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ويشير الإعلان التشويقي للحدث إلى تكامل أعمق مع الذكاء الاصطناعي، ويضم شعارا يقول 'Galaxy AI قادم"، ومن المثير للاهتمام أن الرمز المصاحب يحمل تشابها مذهلا مع شعار برنامج جوجل Bard.

وقد يعني هذا أن سامسونج ربما تقوم بدمج تقنية Bard في سلسلة Galaxy S24، ومع ذلك، فمن الممكن أيضا أن تستخدم عملاقة التقنية الكورية ببساطة جمالية مماثلة لعلامتها التجارية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.

وتتدفق التسريبات حول سلسلة سامسونج Galaxy S24، وتكشف أحدثها عن صور ذات مظهر رسمي لجهاز Galaxy S24 بخيارات ألوان جديدة، حيث انتشرت مجموعة من الصور التي تعرض الهواتف من جميع الزوايا، مما يمنحنا لمحة جيدة عن تصميمها الأنيق.

ويُشاع أن سلسلة سامسونج Galaxy S24، ستأتي مدعومة بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3، باستثناء Galaxy S24 الأساسي في بعض المناطق، والذي قد يأتي مع معالج الشركة Exynos 2400. ومن المتوقع أيضا أن يتمتع Galaxy S24 Ultra بتصميم متين مع هيكل مصنوع من التيتانيوم.