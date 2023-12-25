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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قدرات أسطورية.. تسريبات تكشف مواصفات كاميرا سامسونج Galaxy S24 Ultra

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra

مع اقتراب إطلاق سلسلة هواتف سامسونج الرائدة Galaxy S24، كشفت تسريبات قدرات ومواصفات أسطورية ستحصل عليها كاميرا الهاتف الأفضل والأبرز في السلسلة Galaxy S24 Ultra

بحسب تقرير من موقع GSMArena فإن هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra سيتكون من 4 كاميرات خلفية، الرئيسية  تأتي بدقة 200 ميجابكسل بحجم مستشعر 1/1.3 بوصة وحجم بكسل 0.6 ميكرومتر.

       كما يقدم هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra كاميرات مقربة بدقة 10 ميجابكسل إلى جانب كاميرا أخرى دقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع ستكون قادرة على التكبير 2x و 3x و 5x و 10x بدون فقدان. 

وستحصل كاميرا البيريسكوب المقربة بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 5x بمستشعر GMU، الذي يتميز بحجم مستشعر 1 / 2.25 بوصة، وحجم بكسل 0.8 ميكرومتر، من المتوقع أن تكون فتحة العدسة للكاميرا المقربة 5x تقريبًا f/3.2.  

وسيأتي هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra بشاشة من نوع SUPER  AMOLED، بسرعة تحديث 144 هرتز فى الثانية، وسيعمل بمعالج جبار من نوع Snapdragom 8 Gen أو Exynos 2400، مع بطارية عملاقة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة. 

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