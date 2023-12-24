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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

حصاد 2023.. أقوى هواتف سامسونج للفئة المتوسطة

أقوى هواتف سامسونج
أقوى هواتف سامسونج للفئة المتوسطة في 2023

تقدم شركة سامسونج العديد من الخيارات للمستخدمين وبفئات سعرية متنوعة لتناسب الكثير من المستخدمين، بدءًا من الفئة الرائدة وحتى الهواتف الرخيصة، ولكن تميز هواتفها المخصصة للفئة المتوسطة بالجمع بين السعر المناسب والمواصفات المتميزة.

 

ونعرض فيما يلي أقوى هواتف سامسونج للفئة المتوسطة في عام 2023، والتي نالت إعجابًا كبيرًا من قبل المستخدمين، كما تضم مواصفات كبيرة يمكنها منافسة الفلاجشيب مع أسعار مناسبة: 

 

هاتف سامسونج Galaxy S23 FE

ويمتلك شاشة مقاومة للغبار والماء من نوع AMOLED قياس 6.3 بوصة تحمل جودة عرض +FHD ومعدل تحديث 120 هرتز، مع كاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع ultrawide بدقة 12 ميجابكسل ووحدة تليفوتوجرافية بدقة 8 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل. 

 

ويعمل بمعالج سامسونج من نوع  Exynos 2200 مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت رام،  وتخزين بسعة 256 جيجابايت، مع نظام التشغيل Android، مع بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة مع دعم للشحن السلكي 25 وات والشحن اللاسلكي 15 وات. 

 

 هاتف سامسونج Galaxy A54

وجاء بشاشة Super AMOLED بقياس 6.4 بوصة، ودقة 1080 بكسل مع معدل تحديث 120 هرتز، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ودعم تقنية Vision Booster، وحماية Corning Gorilla Glass 5، وكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل، وكاميرا تصوير فائقة الاتساع بدقة 12 ميجا بكسل، بالإضافة إلى كاميرا ماكرو بدقة 5 ميجا بكسل، أما الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بكسل.

 

ويعمل بمعالج من سامسونج من نوع Exynos 1380، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 و 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية قابلة للزيادة 128 جيجابايت و 256 جيجابايت، ويحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع  بقوة 25 وات، مع نظام التشغيل أندرويد. 

 

هاتف سامسونج Galaxy A34 

ويتميز بشاشة من نوع Super AMOLED، وبقياس 6.6 بوصة، بجودة عرض +FHD، تبلغ دقتها 1080 × 2340 بكسل، وتدعم معدل تحديث 120 هرتز، مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5، وكاميرا خلفية ثلاثية، الأساسية بدقة 48 ميجابكسل، مع مستشعر فائق الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل.

 

ويعمل بمعالج Dimensity 1080، من شركة ميدياتك، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 أو 8 جيجابايت رام ، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، مع بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 25 وات، مع نظام التشغيل Android.

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