عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أرخص موبايل أوبو Oppo بكاميرا 108 ميجابكسل ومعالج كوالكوم للشباب

هاتف أوبو Oppo Reno
هاتف أوبو Oppo Reno 8 T

تقدم هواتف أوبو عددًا من الخيارات المتنوعة للمستخدمين منها هواتف الفلاجشيب، وهواتف الفئة المتوسطة الشبابية والتي تضم مواصفات تقترب من الفلاجشيب ولكن بأسعار معقولة، ويعد هاتف Oppo Reno 8 T واحدًا منها حيث يضم إمكانات فائقة مع سعر مناسب. 

 

وجاء هاتف أوبو Oppo Reno 8 T بشاشة منحنية من نوع OLED، قياس 6.7 بوصة، بجودة عرض +FullHD تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع حماية للزجاج من نوع Asahi Glass AGC DT-Star2، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع تصميم أنيق يناسب الشباب.

ويقدم هاتف أوبو Oppo Reno 8 T كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل، إلى جانب مستشعرين بدقة 2 ميجابكسل، أحدهما ماكرو والآخر للعمق، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.  

ويعمل هاتف أوبو Oppo Reno 8 T بمعالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 695، من تصنيع شركة كوالكوم الأمريكية، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 جيجابايت رام ، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من سعة 128 جيجابايت، مع نظام تشغيل أندرويد 13.

 

ويحتوي هاتف أوبو Oppo Reno 8 T على بطارية سعة 4800 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع وفقا لمعيار SuperVOOC بقدرة 67 وات، والتي يمكنها شحن الهاتف بالكامل في غضون 44 دقيقة.

 

ويبدأ سعر هاتف أوبو Oppo Reno 8 T في السوق المصري من حوالي 10 آلاف و 800 جنيهًا ، ويختلف السعر حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

 

 

 

أرخص موبايل أوبو بكاميرا فائقة هواتف أوبو أوبو هواتف الفئة المتوسطة الشبابية هواتف بأسعار معقولة هواتف بأسعار مناسبة أوبو Oppo Reno 8 T Oppo Reno 8 T سعر Oppo Reno 8 T

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد يكشف عن صفقة من العيار الثقيل لـ الزمالك

تطور عاجل وصادم في أزمة إيقاف كهربا بسبب الزمالك.. خبير لوائح يفجرها

رد قوي.. الشناوي يفاجئ مذيعا بعد سؤاله عن انتقاله للدوري السعودي

بفائدة 25%.. مفاجأة بشأن طرح شهادات البنوك الادخارية 2023 قبل انتهاء مدتها

عريضة تهنئة ورسالة لـ«القيعي».. ماذا كتب الغندور عن فوز الأهلي ببرونزية مونديال الأندية

ساعات الحسم في الزمالك| بيع زيزو.. و5 صفقات.. وحل أزمة القيد

احسب هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة في معاشات يناير 2024

عرض تركي خيالي لزيزو وتعاقد فتوح.. ماذا يحدث داخل أسوار الزمالك؟

ترشيحاتنا

أول تعليق من النادي الأهلي على برونزية كأس العالم للأندية

منتخب الطائرة الشاطئية يكتسح أوغندا وبوروندي ويضمن التأهل للألعاب الإفريقية وتصفيات الأولمبياد

بلينكن يناقش مع وزير الدفاع الإسرائيلي التهدئة بالضفة وتجنب التصعيد ضد لبنان

أرخص موبايل أوبو Oppo بكاميرا 108 ميجابكسل ومعالج كوالكوم للشباب

الرجل الرابع يدخل الأعلي مشاهدة فى مصر .. تفاصيل

دعاء البرد قصير.. 50 صيغة للفقراء والمحتاجين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصص تفطر القلب.. ابنة الرئيس الأميريكي تثير الجدل عبر حسابها على الأنستجرام

مقطع فيديو يثير الجدل لبعض الجنود الإسرائيليين ..شاهد ماذا حدث ؟

فيديو يحبس الأنفاس.. سمكة قرش تمر من تحت سبّاح وتلامسه

ما أمنياتك لعام 2024؟.. إجابة مؤلمة من شابة فلسطينية على سؤال صحفي

فيديو

بكت وتأثرت بشدة.. عبير نعمة تعلن طلاقها على المسرح I فيديو

بيمضوني غضب عني.. بيؤمي فؤاد يطلب الحصول على جنسية ثانيةI فيديو

تحذيرات بسبب نوات الشتاء في الإسكندرية.. ماذا سيحدث؟

تحذير عاجل لهذه الفئات بسبب حالة الطقس| ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ