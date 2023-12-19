بسعر مناسب وإمكانات جبارة.. أفضل موبايل أوبو رينو في السوق للشباب

تتميز فئة Reno “رينو” من شركة أوبو الصينية بتقديم مواصفات مميزة مع سعر مناسب للشباب والفئة المتوسطة، كما يعد هاتف Oppo Reno 7 من أفضل الهواتف في هذه الفئة حيث يضم عددًا من الإمكانات الكبيرة أبرزها معالج قوي وكاميرا فائقة.

مواصفات هاتف أوبو Oppo Reno 7

وحصل هاتف Oppo Reno 7 على شاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع AMOLED، قياس 6.43 بوصة، مع دقة 1080 × 2400 بكسل، مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وحماية من نوع Gorilla Glass 5.

ويقدم هاتف Oppo Reno 7 كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية تأتي بدقة 64 ميجابكسل، مع كاميرا بعدسة فائقة الاتساع بدقة 2 ميجابكسل، مع مستشعر للماكرو بدقة 2 ميجابكسل بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويعمل هاتف Oppo Reno 7 بمعالج من نوع Snapdragon 680 من شركة كوالكوم الأمريكية مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة، مع نظام التشغيل أندرويد.

ويحتوي هاتف Oppo Reno 7 على بطارية بقوة 4500 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، مع ألوان الأسود، والبرتقالي.

سعر هاتف أوبو Oppo Reno 7

ويتوفر هاتف أوبو Oppo Reno 7 في السوق المصري بسعر يبدأ من 10 آلاف و 999 جنيه مصري، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.