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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسعر مناسب وإمكانات جبارة.. أفضل موبايل أوبو رينو في السوق للشباب

هاتف أوبو Oppo Reno
هاتف أوبو Oppo Reno 7

تتميز فئة Reno “رينو” من شركة أوبو الصينية بتقديم مواصفات مميزة مع سعر مناسب للشباب والفئة المتوسطة، كما يعد هاتف Oppo Reno 7 من أفضل الهواتف في هذه الفئة حيث يضم عددًا من الإمكانات الكبيرة أبرزها معالج قوي وكاميرا فائقة.   

 

مواصفات هاتف أوبو Oppo Reno 7  

وحصل هاتف Oppo Reno 7 على شاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع AMOLED، قياس 6.43 بوصة، مع دقة 1080 × 2400 بكسل، مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، وحماية من نوع Gorilla Glass 5. 

 

ويقدم هاتف Oppo Reno 7 كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية تأتي بدقة 64 ميجابكسل، مع كاميرا بعدسة فائقة الاتساع بدقة 2 ميجابكسل، مع مستشعر للماكرو بدقة 2 ميجابكسل بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

 

ويعمل هاتف Oppo Reno 7 بمعالج من نوع Snapdragon 680 من شركة كوالكوم الأمريكية مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة، مع نظام التشغيل أندرويد. 

 

ويحتوي هاتف Oppo Reno 7 على بطارية بقوة 4500 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، مع ألوان الأسود، والبرتقالي.

 

سعر هاتف أوبو Oppo Reno 7  

ويتوفر هاتف أوبو Oppo Reno 7 في السوق المصري  بسعر يبدأ من 10 آلاف و 999 جنيه مصري، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

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