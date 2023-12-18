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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمواصفات قياسية.. أوبو تفاجئ جمهورها بمواصفات هواتف Oppo Find X7

هواتف Oppo Find X7
هواتف Oppo Find X7

تستعد شركة أوبو الصينية لإطلاق مجموعة هواتفها الرائدة Oppo Find X7 والتي تضم عددًا من المواصفات الجبارة التي ستحدث ثورة في سوق الهواتف الذكية، كما ستنافس المجموعة على أفضل هواتف أندرويد مع هواتف سامسونج وشاومي. 

 

وبحسب موقع GSMArena فإن سلسلة هواتف Oppo Find X7 ستضم 3 هواتف مختلفة هي : النسخة الأساسية Oppo Find X7 والنسخة المميزة هاتفي Find X7 Pro و Find X7 Ultra. 

 

وسيحتوي Find X7 على إعداد ثلاثي الكاميرات مزود بمستشعر LYT-808 بدقة 50 ميجابكسل ووحدة تليفوتوجرافي Omnivision OV64B بدقة 64 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x.        

 

وسيقدم هاتفي Find X7 Pro و Find X7 Ultra على مستشعر LYT-900 بدقة 50 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية، بينما سيحتوي التقريب 3x على مستشعر Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا تليفوتوجرافي منفصلة بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب 6x. 

 

وستضم جميع إصدارات هواتف Oppo Find X7 الثلاثة أيضًا على كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وشاشة من نوع LTPO AMOLED،  ومعدل التحديث 120 هرتز في الثانية.

 

وستعمل هواتف Oppo Find X7 بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 3 من شركة كوالكوم الأمريكية، وسيوفر ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وتخزين بسعة 1 تيرابايت.

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