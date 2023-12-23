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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أرخص موبايل سامسونج بكاميرا 50 ميجابكسل وبطارية جبارة

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A13

يفضل الكثير من راغبي شراء الهواتف اقتناء هواتف سامسونج لما لها من ميزات متعددة في الإمكانات والتصميم، كما أنها توفر هواتف لفئات استهلاكية متنوعة من بينها محدودي الدخل والشباب، ويعد Galaxy A13 واحد من أرخص هواتف الشركة ذات الميزانية المحدودة وأفضلها. 

سعر هاتف سامسونج Galaxy A13 

 ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy A13 في السوق المصري بسعر حوالي 6 آلاف و449 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A13 

وحصل هاتف سامسونج Galaxy A13 شاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع PLS LCD ، قياس 6.6 بوصة، وبدقة 720 × 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع حماية للزجاج الأمامي من نوع Corning Gorilla Glass 5، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف.

يقدم هاتف سامسونج Galaxy A13 كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل مع فلاش LED وميزات HDR وpanorama مع تسجيل الفيديو بجودة 1080 بيكسل ، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 5 ميجابكسل.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A13 بمعالج من نوع Dimensity 700 من شركة ميدياتك التايوانية، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، قابلة للتوسعة.

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A13 على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات، مع منفذ شحن من نوع  USB Type-C 2.0 ، مع ألوان الأبيض والأزرق والأسود والوردي.

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أرخص موبايل سامسونج بكاميرا 50 ميجابكسل وبطارية جبارة


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