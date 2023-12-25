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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لعشاق سامسونج.. موبايل جبار يجمع بين السعر الرخيص والإمكانات الممتازة

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A23

هناك القليل من الهواتف التي تجمع بين القيمة والسعر الرخيص أو المناسب، ويعد هاتف Galaxy A23 من شركة سامسونج واحدًا من هذه الهواتف التي تقدم مواصفات مميزة للغاية مع معالج قوي من شركة كوالكوم الأمريكية وبطارية 5000 مللي أمبير وكذلك كاميرا فائقة الدقة.        

 

شاشة هاتف سامسونج Galaxy A23 
وحصل شاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع PLS LCD قياس 6.6 بوصة، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ودقة 1080x2408 بيكسل، بالإضافة إلى حماية للزجاج من نوع Corning Gorilla Glass 5، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الشاشة، مع ألوان الأبيض و الأزرق و الأسود والبرتقالي. 

 

كاميرا هاتف سامسونج Galaxy A23 
ويمتلك  كاميرا خلفية رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل وفتحة عدسة f/1.8 ، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

 

أداء وبطارية هاتف سامسونج Galaxy A23  

ويعمل بمعالج من نوع Snapdragon 680 4G من شركة كوالكوم، يدعم تقنية 4G، مع معالج رسوميات من نوع Adreno 610 ، يقترن مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 و 6 و 8  جيجابايت رام ، وسعة تخزين 64 و 128 جيجابايت قابلة للتوسعة، مع بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 25 وات، مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0. 

 

سعر هاتف سامسونج Galaxy A23 

ويبدأ سعر هاتف سامسونج Galaxy A23 في السوق المصري حوالي 7 آلاف و 444 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

 

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