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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أغرب 5 منتجات كشفت عنها سامسونج في CES 2024.. صور وفيديو

سامسونج
سامسونج

أزاحت شركة سامسونج Samsung، الستار عن مجموعة من التقنيات الجديدة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2024، المقام حاليا في مدينة لاس فيجاس الأمريكية، بما في ذلك روبوت أصفر جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي، ومكنسة كهربائية ذكية، وتلفزيون شفاف، وغيرها المزيد.

أغرب 5 منتجات كشفت عنها سامسونج في معرض CES 2024

1. Ballie: روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي:

كانت سامسونج قد قدمت روبوت Ballie، لأول مرة في معرض CES لعام 2020، وخلال حدث CES 2024، قامت سامسونج بترقية روبوت الذكاء الاصطناعي المتداول بذكاء متقدم، يعمل الإصدار الجديد بالذكاء الاصطناعي لأداء الكثير من المهام في جميع أنحاء المنزل. كما أصبح حجمه أكبر وتصميمه أكثر أناقة.

 

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يتميز روبوت سامسونج الأصفر Ballie، بحجم كرة البولينج يمكن للمستخدم التحكم به باستخدام الأوامر الصوتية أو الرسائل النصية، كما أنه يعمل كـ جهاز عرض، يمكنه عرض المحتوي على الأرض أو الجدران أو السقف ويمكنه أيضا ضبط العرض تلقائيا اعتمادا على مدى بعده عن الحائط وظروف الإضاءة، كما يمكنه تتبع المستخدم في جميع أنحاء المنزل، وتقول سامسونج إن رفيق المنزل الآلي هو أول جهاز عرض في العالم يكتشف تلقائيا وضعية الأشخاص وزاوية الوجه.

وخلال عرضها التجريبي في CES 2024، أوضحت سامسونج أن روبوت Ballie، يستجيب لأوامر المستخدم، حيث يمكن استدعائه أو التحكم فيه باستخدام الأوامر الصوتية، كما يستطيع الروبوت تشغيل الأجهزة الذكية وإطفاءها من بينها: مكيفات الهواء، وأجهزة التلفاز القديمة، وذلك بفضل جهاز إرسال الأشعة تحت الحمراء المدمج فيه، كما يمكن أن تستخدمه كـ مراقب لحيواناتك الأليفة عندما تكون خارج المنزل.

2. Music Frame: إطار صورة يشغل الموسيقى:

كشفت سامسونج عن إطار صورة يشغل الموسيقى يسمي Music Frame، وهو عبارة عن مكبر صوت مربع الشكل يمكن استخدامه كإطار فعلي للصور وتعليقه على الحائط، ولكنه لا يضم أي شاشة رقمية لعرض الصور، لذلك يجب عليك وضع الصور المادية داخل الإطار يدويا، تم تجهيز Music Frame  الذي يبلغ مقاسه 13 × 13 بوصة، بـ 6 مكبرات صوت متوسطة المدى، بالإضافة إلى أنه يدعم صوت Dolby Atmos، ويدعم الاتصال عبر الواي فاي أو البلوتوث، أو إقرانه بهاتف ذكي لتشغيل أي صوت، كما يمكن مزامنته مع أجهزة التلفاز ومكبرات الصوت الأخرى للحصول على تجربة صوتية غامرة.

Music Frame

3. ثلاجة مزودة بالذكاء الاصطناعي:

كشفت سامسونج عن ثلاجة Bespoke 4-Door Flex، ذات 4 أبواب تستخدم ما يسمى AI Vision، وهي تقنية يمكنها التعرف على 33 مادة غذائية مختلفة بداخلها باستخدام كاميرا داخلية، وتضم هذه الثلاجة شاشة يبلغ مقاسها 32 بوصة، تتيح للمستخدم الوصول إلى قائمة شاملة بالمكونات الموجودة داخلها، مع إدراج تاريخ تخزينها وتاريخ انتهاء الصلاحية، وسترسل الثلاجة المزودة بالذكاء الاصطناعي، إشعارات لتنبيه المستخدم، عند قرب انتهاء الأغذية بداخلها، كما يمكنها أيضا اقتراح وصفات بناءً على المكونات الموجودة داخل الثلاجة.

ثلاجة Bespoke 4-Door Flex

4. تلفزيون شفاف:

كشفت شركة سامسونج عن أول شاشة شفافة من نوع Micro-LED في العالم، وتقول إنها تنتج صورا أكثر سطوعا ووضوحا وأكثر شفافية من الشاشات الشفافة التابعة للمنافسين.

5. جهاز تلفاز 8K:

تفاخرت الشركة التي يقع مقرها في كوريا الجنوبية بجهاز التلفاز Neo QLED 8K QN900D، الذي يعمل بمعالج الذكاء الاصطناعي (NQ8 AI Gen 3 المدمج، لتزويد المستخدمين بتجربة مشاهدة بجودة تصل إلى 8K، وزيادة وضوح الصور السريعة الحركة عبر تقنية AI Motion Enhancer، ويمتاز بتقنية Active Voice Amplifier Pro لتحسين تجربة الاستماع من خلال تحليل ضوضاء الخلفية، كما يعمل جهاز التلفاز بنظام التشغيل Tizen OS Home.

Neo QLED 8K QN900D
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