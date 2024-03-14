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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

مفاجأة سامسونج للمستخدمين.. 9 أجهزة تتلقي التحديث المنتظر والأقوى على الإطلاق

واجهة سامسونج One
واجهة سامسونج One UI 6.1

تأتي سلسلة سامسونج الجديدة Galaxy S24 مزودة بجميع المزايا التي يمكن أن تتوقعها في هاتف ذكي رائد في عام 2024، ولكن أبرز ما يميزها في الحقيقة هو دعم ميزات الذكاء الاصطناعي عبر مساعد Galaxy AI، وستتوفر هذه المزايا ضمن أحدث إصدارات واجهة المستخدم One UI 6.1 ،المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14. 

وفي وقت لاحق، أكدت شركة سامسونج على أنها ستوفر مزايا Galaxy AI، على هواتف Galaxy الذكية والأجهزة اللوحية القديمة في وقت ما من شهر مارس 2024.

وفي إعلان رسمي، أكدت سامسونج مؤخرا على طرح واجهة النظام المتطورة One UI 6.1 على أجهزة Galaxy الأقدم والتي سيتم طرحها على مجموعة من الهواتف بحلول نهاية مارس 2024.

 

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الأجهزة المؤهلة لواجهة One UI 6.1 من سامسونج

شاركت عملاقة التقنية الكورية، قائمة بأجهزة Galaxy التي ستتلقى تحديث One UI 6.1 من سامسونج، حيث من المقرر إصدار تحديث One UI 6.1 على أجهزة Galaxy التالية:

Galaxy S23
Galaxy S23+
Galaxy S23 Ultra
Galaxy S23 FE
Galaxy Z Flip 5
Galaxy Z Fold 5
Galaxy Tab S9
Galaxy Tab S9+
Galaxy Tab S9 Ultra

وفي السابق، كشفت شركة سامسونج أن بعض ميزات One UI 6.1 ستقتصر على عدد قليل من الأجهزة، ومن المتوقع أن يتم إصدار ميزات الذكاء الاصطناعي فقط للهواتف والأجهزة اللوحية الرائدة التي تم إطلاقها في عام 2023، وستظل ميزات مثل دعم خلفية الشاشة على Always On Display حصرية لمجموعة Galaxy S24.

سامسونج أندرويد 14 الذكاء الاصطناعي One UI 6 1 مزايا Galaxy AI هواتف Galaxy

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