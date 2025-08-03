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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الدفاع يطالب المقاتلين بالوصول لأعلى مستويات الجاهزية للحفاظ على أمن الوطن

وزير الدفاع يلتقى عددا من مقاتلى الجيش الثاني وكلية الضباط الإحتياط ومعهد ضباط الصف المعلمين
وزير الدفاع يلتقى عددا من مقاتلى الجيش الثاني وكلية الضباط الإحتياط ومعهد ضباط الصف المعلمين
محمد إبراهيم

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من مقاتلى الجيش الثاني الميداني وكلية الضباط الإحتياط ومعهد ضباط الصف المعلمين والذى يأتى فى إطار اللقاءات التى تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل مع رجال القوات المسلحة وإطلاعهم على أحدث المستجدات لكافة القضايا والموضوعات المرتبطة بالأمن القومي المصري، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

قائد الجيش الثاني الميداني 

بدأ اللقاء بكلمة اللواء أ ح محمد يوسف عساف قائد الجيش الثاني الميداني أشار خلالها إلى حرص رجال الجيش الثانى الميدانى على الوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالي بما يمكنهم من تنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم للدفاع عن أمن وسلامة الوطن وقدسية أراضيه.

أعقبها عرض تقديمى لعدد من قادة القوات المسلحة تناول التحليل الإستراتيجى لمختلف الأحداث الجارية على الصعيدين الإقليمى والدولى وما يتطلبه ذلك من وضع أطر ومفاهيم صحيحة لإعلاء مصلحة الوطن فوق كل إعتبار.  

وألقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور ،  مشيراً إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة حريصة على الإهتمام بالفرد المقاتل وتطوير آداءه القتالى بما يمكنه من تنفيذ كافة المهام التى توكل إليه بكفاءة وإقتدار تحت مختلف الظروف.

وطالب القائد العام للقوات المسلحة المقاتلين أن يكونوا قدوة فى الإنضباط الذاتى والوصول إلى أعلى مستويات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن الوطن وإستقراره مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

كما شارك وزير الدفاع تناول وجبة الغداء مثنياً على الروح المعنوية العالية للمقاتلين وحرصهم على بذل الغالى والنفيس لحماية الوطن وصون مقدراته .

وزير الدفاع الجيش الثاني الميداني كلية الضباط الإحتياط معهد ضباط الصف المعلمين القيادة العامة للقوات المسلحة قائد الجيش الثاني الميداني

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