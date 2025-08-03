اليونيسيف: إصابة 5 آلاف طفل بسوء التغذية في غزة خلال نصف شهر

قال، سليم عويس، المتحدث الإقليمي باسم اليونيسيف إن أكثر من 5 آلاف طفل بقطاع غزة خلال النصف الأول من يوليو الماضي أصيبوا بسوء التغذية، بحسب وكالة "صفا".

وطالب عويس، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، بضرورة توفير كل الظروف لإدخال المساعدات المتنوعة إلى القطاع.

ويرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 209 آلاف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود.

وتواصل "إسرائيل" فرض إغلاق تام على قطاع غزة وتمنع إدخال المساعدات والمواد الإغاثية والطبية والوقود منذ 2 مارس الماضي، وسط تفاقم حالة المجاعة بين المواطنين.