ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب يقل مهاجرين جنوبي اليمن الى 54 قتـ.ـيلا

انتشلت الأجهزة الأمنية في محافظة أبين جنوب اليمن، الأحد، جثث عشرات المهاجرين الإثيوبيين غير الشرعيين، الذين غرقوا قبالة سواحل مدينة زنجبار أثناء محاولتهم التسلل إلى الأراضي اليمنية عبر قوارب تهريب قادمة من القرن الأفريقي، بحسب "العربية".



و أفادت وكالة انباء "شينخوا" بأن مسؤول صحي حكومي يمني أعلن اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب يقل مهاجرين أفارقة في بحر العرب قبالة سواحل محافظة أبين جنوبي اليمن إلى 54 قتيلا، وعشرات المفقودين.

ووفقاً لمصادر أمنية، فإن الحادث يعكس تفاقم أزمة الهجرة غير النظامية التي يتعرض لها اليمن، مما يستلزم تحركاً دولياً عاجلاً للتعامل مع تداعياتها الخطيرة.



وقالت الأجهزة الأمنية في بيان إن الجثث التي جرى العثورعليها نُقلت إلى مستشفيات مدينة زنجبار، فيما لا تزال عمليات البحث مستمرة عن جثث أخرى يُعتقد أنها ما زالت مفقودة في عرض البحر.



ودعت الأجهزة الأمنية جميع الجهات المحلية والدولية إلى سرعة التدخل لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر المياه الإقليمية اليمنية، محذرة من خطر تصاعد الكارثة الإنسانية والأمنية نتيجة استغلال شبكات التهريب للأوضاع الراهنة في المنطقة.