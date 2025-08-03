الاحتلال يعترض طائرة مسيّرة أطلِقت من اليمن على جنوبي إسرائيل

أفادت "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل، بأن جيش الاحتلال رصد طائرة مسيّرة جنوبي إسرائيل أطلِقت من اليمن، وجرى اعتراضها بنجاح دون وقوع إصابات.



وفي سياق آخر، أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا”، بأن الشرطة الباكستانية أعلنت اليوم، مقتل شرطي ومسلحين اثنين في هجوم مسلح بمقاطعة خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد.

وهاجمت مجموعة مسلحة مركزاً للشرطة في منطقة بانو بالمقاطعة، ما أدى إلى وقوع اشتباك بين الجانبين أسفر عن مقتل شرطي ومسلحين اثنين وإصابة أربعة آخرين من عناصر الشرطة، وفقا لما نقلته وكالة شينخوا عن مصادر بالشرطة المحلية.

وذكرت المصادر وفق الوكالة أن مجموعة مسلحة أخرى نصبت كميناً لدورية أخرى، دون وقوع أي إصابات.