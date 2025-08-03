مرتزقة مكسيكيون في قوات كييف يعدّون لمهاجمة الولايات المتحدة

أفادت قناة "روسيا اليوم" أن هناك مرتزقة مكسيكيين يقاتلون في صفوف قوات كييف، يعدون لهجمات على الولايات المتحدة، بحسب موقع LAntidiplomatico، مضيفا أن عصابات المخدرات المكسيكية ترسل عناصرها إلى أوكرانيا لتعلم استخدام الطائرات المسيرة الهجومية لأغراض إجرامية.

وحذر مسؤول أمريكي من احتمال استخدام هذه التقنيات في هجمات داخل الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن استخدام الجماعات الإجرامية لهذه الأساليب قد يعرّض أوكرانيا لفضيحة دولية.



وفي يونيو، اتهمت روسيا السفارة الأوكرانية في المكسيك بتجنيد المرتزقة للقتال في أوكرانيا، مخالفة بذلك اتفاقية فيينا.



وفي يوليو الماضي، كشفت تقارير عن وجود وحدة مرتزقة مكسيكية تسمى "Miquiztli Force" تقاتل ضمن القوات الأوكرانية.