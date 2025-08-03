قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع عدد ضحايا غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل اليمن إلى 140 شخصا
من وصايا النبي.. ماذا قال الرسول عن فضل صلاة الضحى؟
القصة الكاملة لحبس البلوجر سوزي الأردنية.. بلاغات وفيديوهات خادشة
أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر اليوم
أسباب استقرار الحياة الزوجية.. نصائح مهمة للشباب والفتيات
بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة بأسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
ترامب: لا نريد أن يتضور سكان غزة جوعا
أمير هشام: إمام عاشور لديه رغبة كبيرة في تمديد عقده مع الأهلي حاليا
ليست المخدرات فقط.. أمور تذهب العقل وتؤثر على الإدراك كلها حرام
نشأت الديهي: من لا يرى أن هناك مؤامرة على الوطن عليه مراجعة نفسه
ما حكم من مات وعليه دين كبير يصعب سداده؟.. الإفتاء توضح
بلافتات شكرا ترامب.. الآلاف يتظاهرون في البرازيل دعما للرئيس السابق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

21 ألف فدان للإنتاج المتكامل.. تفاصيل زيارة وزير الزراعة للصالحية الجديدة

وزير الزراعة
وزير الزراعة
محمد الطحاوي

تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مشروع الصالحية الزراعي، بمدينة الصالحية الجديدة، والذي يُعد أحد المشروعات التنموية الكبرى في مجال الإستثمار الزراعي المتنوع والمتكامل في حضور اللواء أحمد مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة الصالحية للإستثمار والتنمية والمهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة واللواء دكتور ابراهيم محمد متولي وكيل أول الوزارة مدير مديرية الطب البيطري والمهندس محمد يوسف نائب رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة وعدد من القيادات التنفيذية بوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي.

وخلال الجولة التفقدية أوضح رئيس مجلس إدارة شركة الصالحية للاستثمار والتنمية أن المشروع يقع على مساحة إجمالية 21 ألف فدان تُروى من خلال 8 محطات مياه، ويعمل في مجال الإنتاج الزراعي والنباتي المتنوع والمتكامل، وتربية الماشية والدواجن، فضلاً عن المزارع السمكية ، إضافة إلى أنشطة مكملة تشمل : محطات حلب الألبان، ومصنعاً للأعلاف، ومحطة لإنتاج الكومبوست، ومصنعاً للملح، ومصنعاً للكرتون، فضلاً عن منافذ التوزيع والبيع.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة الصالحية للاستثمار والتنمية أن الإنتاج الزراعي بالمشروع يشمل زراعات محاصيل الخضر والفاكهة المتنوعة، باستخدام نظم الري الحديثة والميكنة الزراعية المتطورة، كما يضم أيضاً المشروع مناحل العسل، وشجر التوت، ومشروع إنتاج دودة الحرير . وتشمل مشاريع الإنتاج الحيواني: مزرعتين لرؤوس الحلاب، ومحجراً بيطرياً، ومحلبًا آليًا، ومصنعًا للأعلاف، بالإضافة إلى وحدة لتصنيع منتجات اللحوم المختلفة، وكذلك مشروع الإنتاج الداجني، والذي يشمل عنابر لتربية الدواجن والبط، وإنتاج بيض المائدة، ومصنعاً للأعلاف، ومصنعًا للكرتون.

ومن جانبه، رحب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بزيارة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للمحافظة، مثمناً متابعته المستمرة لكافة الأنشطة الزراعية المختلفة داخل محافظات الجمهورية، وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتنمية المشروعات الزراعية والإرتقاء بالقطاع الزراعي، فضلاً عن جهود الوزارة في حل مشكلات المزارعين، وهذا يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية.

وأكد محافظ الشرقية أن القطاع الزراعي حالياً يشهد طفرة غير مسبوقة، في ظل الإهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لهذا القطاع، لما يمثله من أهمية خاصة في دعم منظومة الأمن الغذائي بصورة مباشرة، والتوجه نحو تحقيق الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية والنهوض بإنتاجيتها.

وأشار المحافظ إلى ضرورة تعزيز أطر التعاون بين المحافظة وشركة الصالحية للإستثمار والتنمية للتوسع في إقامة منافذ لتسويق منتجات الشركة في كافة المراكز والمدن والأحياء الواقعة بنطاق المحافظة، لتُعرض أمام المواطنين بأسعار أقل من السوق، وهذا يتوافق مع خطة الدولة في التوسع في إقامة المنافذ وتقديم منتجات بأسعار مخفضة للمواطنين.

بينما أشاد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالجهود المبذولة في مشروع الصالحية، وحجم الإنجاز، ومدى التطور الذي يشهده المشروع، فضلاً عن التكنولوجيات الحديثة والمتطورة المستخدمة فيه، مؤكداً أن هذا المشروع يمثل نموذجاً ناجحاً للإستثمار الزراعي المتكامل الذي يساهم في تحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف فاروق أن هذا المشروع هو دليل على قدرة القطاع الزراعي المصري على التطور والإبتكار المستمر، مُشيراً إلى أن هذه المشروعات لا تساهم فقط في زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني، بل تخلق أيضاً فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، كما تدعم الإقتصاد المحلي، وتساهم في تحقيق الأمن الغذائي.

وشدد الوزير على أن الوزارة حريصة على تقديم كافة التسهيلات والدعم للمستثمرين الجادين في القطاع الزراعي، بما يتماشى مع رؤية الدولة في التوسع الأفقي والرأسي لتحقيق الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية والمنتجات الغذائية الأساسية، مُشيراً إلى أن الدولة المصرية قد إتخذت العديد من الإجراءات خلال الفترة الماضية من أجل تحسين مناخ الإستثمار وتشجيع المستثمرين وتقديم كافة سبل الدعم لهم، خاصة في المجال الزراعي، نظراً لأهمية هذا القطاع الهام، خاصة وأنه قطاع واعد بالإستثمار ومليء بالعديد من الفرص الإستثمارية الهامة.

وقال فاروق أن القطاع الخاص يمثل عنصراً أساسياً لتحقيق الإستدامة في القطاع الزراعي، وإن القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتماماً بالغاً بتهيئة بيئة عمل مناسبة للقطاع الخاص، من خلال توفير عوامل الأمان والراحة والدعم، بما يساهم في تحفيز الإستثمار الزراعي المتكامل ، مُشيراً إلى أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ مشروعات تنموية متكاملة زراعية صناعية تسهم في النهوض بالإقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

الشرقية محافظ الشرقية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مشروع الصالحية الزراعي بمدينة الصالحية الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رسميًا.. الجريدة الرسمية تنشر قرارًا حكوميًا بتعديل الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة

شاكر محظور

النيابة تتسلم تقارير بحجم المعاملات المالية للبلوجر شاكر محظور

تنسيق الجامعات 2025

العلوم 80.3% والحاسبات 82.9%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

نتيجة الطالبة

جابت 24% في الثانوية وادعت تبديل ورقها والوزارة كذبتها|آمنة للتعليم: "وروني الدليل"

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. ارتفاع جميع الأعيرة بمحلات الصاغة

قبل بداية التعاملات .. سعر الذهب عيار 21 الآن الاثنين 4 أغسطس 2025

قبل بداية التعاملات.. سعر الذهب عيار 21 الآن الإثنين 4 أغسطس 2025

سوزي الأردنية

بعد انتهاء التحقيق معها.. التحفظ على سوزي الأردنية بقسم الشرطة

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الأحد 3 أغسطس 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 4 أغسطس 2025

بالصور

تسريبات صادمة.. أعمار أم مكة وأم سجدة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

"أم مكة" و"أم سجدة"
"أم مكة" و"أم سجدة"
"أم مكة" و"أم سجدة"

أبرزهم مايا دياب وباميلا الكيك.. نجوم الفن يتألقون في مهرجان بياف

مايا دياب وباميلا الكيك
مايا دياب وباميلا الكيك
مايا دياب وباميلا الكيك

ناقد موضة يحرج إليسا بسبب فستانها بأحدث حفلاتها في لبنان في لبنان..صور

إليسا
إليسا
إليسا

بفستان زفاف .. مى كساب تشارك جمهورها أحدث ظهور

مي كساب
مي كساب
مي كساب

فيديو

وفاة بونجا حارس مرمى وادي دجلة

صدمة في الرياضة المصرية بعد وفاة بونجا بعد صراع مع التهاب الكبد

شاكر وتعاطي المخدرات

شاكر نمبر وان في ورطة.. القبض على محظور بسلاح ومخدرات

خبيرة أبراج تثير الجدل بـ تنبؤاتها

كوكب عطارد السبب في القبض على مشاهير التيك توك .. خبيرة أبراج تكشف السر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الوطن والمقايضة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشباب والمرأة.. شراكة وطنية في بناء برلمان المستقبل

أ.د عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: مَا بَيْنَ شِعْبِ أَبَي طَالِبِ وَشِعْبِ غَزَةِ زَمَكَانِيةٌ مَعْلُومَةٌ!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفروسية.. قيادة وحرية وانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: وجدان المصريين

المزيد