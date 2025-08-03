بعد دفاعها عن سوزي الأردنية.. صور ياسمين الخطيب تتصدر التريند

تصدرت المذيعة ياسمين الخطيب مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد دفاعها عن البلوجر سوزي الأردنية التي تم القبض عليها أمس.



علقت ياسمين الخطيب على حبس سوزي الأدنية قائلة:" اللي بتعمله سوزي الأردنية قرف بس مش مع انها تتحبس، البنت صغيرة.. ضحية أهلها وضحية الناس اللي فهموها إن القرف ده حلو، رأيي إنها واللي زيها محتاجين نصح وتوجيه مش حبس.. قد تعرضت ياسمين الخطيب للهجوم من قبل البعض بعد دفاعها عن سوزي الأردنية، وتصدرت بعض صورها التريند عقب هذه التصريحات".

إطلالات ياسمين الخطيب

من جانب أخر تعتبر ياسمين الخطيب من المشاهير التي تحرص على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بأبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.



كشفت صور ياسمين الخطيب عن ذوقها الراقي في أختيار الإطلالات التي تظهر بها سواء الكاجوال أو الكلاسيك، كما تعتمد على الأزياء التي تتاسيب معها وتبرز قوامها المثالي.



تحرص ياسمين الخطيب على التنوع والتجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة والأزياء مما يجعلها محط أنظار الجميع.



