والد علياء قمرون: مش هجيب لها محامي ودي نهاية اللى يقبل الفلوس الحرام

تداول رواد السوشيال ميديا تصريحات عن والد التيك توكر علياء الشهيرة بـ" علياء مناديل -علياء قمرون" بعد إلقاء أجهزة الأمن القبض عليها.

وقال والد التيك توكر علياء قمرون، إن ابنته كانت دائما تسخط على مستوى أسرتها الاجتماعي، وقام بشكر وزارة الداخلية على مجهوداتها أنا كنت مستني اللحظة دي من زمان، ومش هجيبلها محامي لأن دي النهاية الطبيعية لأي إنسان يقبل الفلوس الحرام.

وأضاف والد علياء عبر منصات السوشيال ميديا: "كانت تطالبه بشراء هاتف ماركة، وبشراء ملابس فوق قدرته.

واستكمل :"كانت عايزة تعيش عيشة غير اللي أنا عايشها وأنا عمري ما هعمل حاجة حرام تغضب ربنا".

القبض على علياء مناديل

علياء قمرون الشهير بـ علياء مناديل من طنطا بدأت رحلتها على التيك توك بعرض منتجات ثم تحولت لأسلوب الشحاته أنها لا تملك أموال وأنها تحتاج إلي أموال من أجل عملية فى عينها ثم تقوم بعمل فيديوهات بالحجاب ثم تبدءأ فى خلع الحجاب والرقص لجذب المتابعين

وتمارس النصب وبدأت تستعطف المتابعين ثم بدأت عمليات الابتزاز لمن يتعاملون معها وتعرض منتجها على المارة وتطلب مقابلا محددا ولا ترضى بغيره وفي حالة الحصول على أقل مما طلبت أو أعرض عنها الشخص الذي تستهدفه فتبدأ حينها بشتمه بألفاظ خارجة أو ضربه ورمي المشروبات في وجهه إن كان أنثى حسبما روت بعض الفتيات.

والجدير بالذكر أن وزارة الداخلية ألقت القبض على عدد من البلوجرز بسبب البلاغات المقدمة ضدهم مثل سوزي الأردنية وأم مكه وأم سجده ومداهم ومازال هناك أخرون جار ضبطهم.