نهر دهب مالوش صاحب.. مدينة إسبانية تجذب عشاق المعدن الأصفر من كل حدب وصوب

فجرت بلدة نالفيجاس، الواقعة في قلب منطقة أستورياس شمالي إسبانيا، مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن اكتشف سكانها المحليون نهرًا يحمل رواسب ذهبية حقيقية تتدفق عبر مياهه.

وأعاد هذا الاكتشاف النادر للواجهة إرث جيولوجي وتاريخي يعود إلى العصور الرومانية، حين كانت هذه المنطقة مهدًا للتنقيب عن الذهب بالوسائل البدائية.

أكدت صحيفة لا كرونيستا الإسبانية أن نالفيجاس لم تعد بلدة ريفية هادئة، بل تحولت إلى بؤرة جذب لعشاق الذهب من كل حدب وصوب، بعدما برزت كوجهة جديدة لاستخراج الذهب باستخدام طريقة تقليدية تعرف بـ"التنقيب بالمقلاة".

تستخدم هذه التقنية البسيطة الماء والحركة الدائرية لعزل الذهب الثقيل عن باقي المواد الطبيعية، في مشهد يعيد إلى الأذهان حمى الذهب في العصور الماضية.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي:

https://youtube.com/shorts/dLIRYE61jn8