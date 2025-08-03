محافظ أسيوط للمعلمين : بتيجوا كل يوم و تأخذوا مرتبات والناتج "زيرو "

لفت انتباه اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، تجمع عدد من المعلمين بمعمل الكمبيوتر بمدرسة بدر الرسمية للغات أثناء تناولهم الشاي والبسكويت دون عمل اثناء تفقده تجهيزات لجنة انتخابات مجلس الشيوخ بمقر المدرسة مما اثار غضب المحافظ .

انتوا بتيجوا كل يوم للمدرسة وبتاخدو مرتبات كويسه علشان تشربوا شاي وترغوا وتمشوا



وقال المحافظ للمعلمين :" انتوا بتيجوا كل يوم للمدرسة وبتاخدو مرتبات كويسه علشان تشربوا شاي وترغوا وتمشوا " وانتقد المحافظ جلوس المعلمين بمعمل الكمبيوتر دون عمل ، مطالبا باستغلال القدرات البشرية بالمدرسة خلال فترة الإجازة الصيفية والإعلان عن دورات كمبيوتر بالمدرسة واستغلال الموارد المتوفرة لتنمية قدرات الطلاب خلال فترة الصيف .

استغلال الإمكانيات المتوفرة بالمدرسة



وقال محافظ أسيوط إن الدولة تمنحكم مرتبات فلابد من وجود إنتاج مقابل هذه الرواتب ولكن ما يحدث الآن صرف مرتبات والناتج " زيرو " ، لافتا إلى انه لابد من استغلال الإمكانيات المتوفرة بالمدرسة والإعلان عن دورات للطلاب خلال فترة الإجازة الصيفية بأسعار رمزية ونادي صيفي حتى يستفيد الطلاب من المدارس خلال فترة الصيف ويأتي ذلك بعائد علمي للطلاب ومادي للمدارس والمعلمين .

تحفيز الطلاب للإقبال على المدارس خلال فترة الأجازة الصيفية



وطالب المحافظ المعلمين بتحفيز الطلاب للإقبال على المدارس خلال فترة الإجازة الصيفية من خلال توزيع جوائز وتنظيم رحلات وألا تكون علاقة الطالب بالمدرسة أكاديمية فقد بل تتسع إلى ابعد من ذلك حتى يكون هناك ارتباط ما بين المعلمين والمدارس والطلاب .

الاستفادة من مهارات الطلاب والعمل على إخراجها



ووجه محافظ أسيوط المعلمين الاستفادة من مهارات الطلاب والعمل على إخراجها من خلال مشاركتهم في النادي الصيفي بالمدارس للنهوض بها وتنمية مهاراتهم والاستفادة منها خلال فترة الإجازة الصيفية .



جاء ذلك خلال تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط على عدد من المدارس للوقوف على الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 المقرر انطلاقها غدا الاثنين بمختلف محافظات الجمهورية .