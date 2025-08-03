طائرة تخترق الأجواء الأردنية .. واشتباكات عاجلة من الجيش

تمكّنت المنطقة العسكرية الجنوبية الاردنية ، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية في إحباط محاولة تسلل طائرة مسيّرة على واجهتها الغربية ضمن منطقة المسئولية.



وبحسب ما صرح به مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، فإن قوات حرس الحدود رصدت الطائرة وتعقبت مسارها، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك، والتعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويلها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشدّد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية، تواصل تنفيذ واجباتها بكل كفاءة ويقظة، وتعمل بحزم لمنع أي محاولات تهدف إلى تهديد أمن الوطن واستقراره.