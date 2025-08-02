الاردن .. احباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة



نجحت المنطقة العسكرية الشمالية الاردنية ، في احباط ، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة (درون) على واجهتها الشمالية، وضمن منطقة مسؤوليتها.

وصرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشمالية، قامت برصد الطائرة ومتابعتها.

واشار المصدر الي انه جرى تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاط حمولتها داخل الأراضي الأردنية وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وشدد المصدر علي أن القوات المسلحة ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.