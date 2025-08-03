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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عادل النجار: محافظة الجيزة استكملت كل استعداداتها لاستقبال ناخبي الشيوخ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
محمد البدوي

قال المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، إن المحافظة استكملت كافة استعداداتها لاستقبال الناخبين غدا وبعد غد، الرابع والخامس من أغسطس، موضحًا أن عدد من يحق لهم التصويت في المحافظة يبلغ نحو 6.5 مليون مواطن، موزعين على 492 لجنة انتخابية داخل 388 مركزًا انتخابيًا.

رفع درجة الاستعداد بالجيزة قبل انتخابات الشيوخ

وأضاف خلال لقاء خاص مع كريم كمال، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، أن غرفة العمليات الرئيسية تعمل على مدار الساعة، وهي مزوّدة بأحدث الأجهزة لمتابعة اللجان بالصوت والصورة، كما جرى رفع درجة الاستعداد بكافة المديريات والمرافق الحيوية، مشيرًا إلى وجود تنسيق دائم مع وزارة الداخلية لتأمين المقار الانتخابية وتسهيل دخول وخروج الناخبين.

وأكد المحافظ أن كل اللجان الانتخابية تم تجهيزها بمقاعد ومظلات، بالإضافة إلى تجهيزات خاصة بكبار السن وذوي الهمم، تشمل كراسي متحركة ومندوبين من مديرية التضامن الاجتماعي لمساعدتهم خلال عملية التصويت، فضلًا عن رفع جاهزية الوحدات الصحية والمستشفيات المحيطة تحسبًا لأي طارئ، وتوزيع سيارات إسعاف في محيط المقار الانتخابية.

ودعا المحافظ، المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن "التصويت حق دستوري وواجب وطني يجب أداؤه بكل حرية ومسؤولية".

وشدد على أهمية الالتزام بالضوابط داخل اللجان، وعلى رأسها إبراز بطاقة الرقم القومي، واحترام التعليمات المتعلقة بسير العملية الانتخابية وعدم ممارسة الدعاية داخل المقرات.

الجيزة محافظ الجيزة انتخابات الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ المهندس عادل النجار

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