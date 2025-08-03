محافظ الجيزة يدعو المواطنين للمشاركة الفعالة في انتخابات مجلس الشيوخ

دعا المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جموع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ والمقرر إجراؤها يومي الإثنين والثلاثاء، الموافق 4 و5 أغسطس 2025 وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات مؤكدًا أن المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني تمثل واجبًا وطنيًا وحقًا دستوريًا ينبغي ممارسته بحرية ومسؤولية مشيرًا إلى أن الإقبال على صناديق الاقتراع يعكس وعي أبناء الجيزة وانتماءهم الحقيقي لوطنهم، وحرصهم على استكمال مسيرة البناء والتنمية.

وأضاف محافظ الجيزة أن الدولة وفرت كافة السبل اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية في مناخ من الشفافية والنزاهة داعيًا المواطنين إلى أن يكونوا شركاء في صناعة المستقبل من خلال الإدلاء بأصواتهم والمساهمة في إنجاح هذا الحدث الديمقراطي المهم.

وأوضح المهندس عادل النجار أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى وتعمل على تأمين وتيسير العملية الانتخابية في جميع مراحلها لضمان انتظام وسلامة سير الانتخابات وخروجها بالشكل اللائق الذي يعكس مكانة محافظة الجيزة وحضارتها.

ولفت "النجار" إلى أنه تم الانتهاء من اتخاذ كافة الإجراءات اللوجستية والتنظيمية استعدادًا لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ بما يمكّن المواطنين من الإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر وبأعلى درجات الشفافية والحيادية.

وأكد محافظ الجيزة على استمرار التنسيق الكامل مع مديرية الأمن لتأمين اللجان الانتخابية وتجهيز المقار واللجان بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم والأجهزة التنفيذية المعنية مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع كافة الإشغالات وتكثيف أعمال النظافة والإنارة بمحيط اللجان والمقار الانتخابية.

وأشار المحافظ إلى أنه تم توفير مظلات وأماكن انتظار لراحة كبار السن والكراسي المتحركة لذوي الهمم إلى جانب خطة تأمين طبية متكاملة بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية، وتوفير مصادر كهرباء بديلة تحسبًا لأي طارئ مع التأكيد على التنسيق المستمر بين مركز السيطرة والتحكم بالشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات في جميع المراكز والمدن والقرى.