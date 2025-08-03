نائب محافظ الجيزة تبحث تأهيل الطرق والمنشآت لخدمة ذوي الإعاقة

عقدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، اجتماعًا تنسيقيًا مع ممثلين عن صندوق "عطاء" الخيري لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وذلك لبحث آليات التعاون المشترك لتأهيل الطرق والمنشآت بمحافظة الجيزة لتصبح أكثر ملاءمة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، تحت شعار "الجيزة مدينة صديقة لذوي الهمم".

وذلك في ضوء تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بتعزيز التعاون والشراكة مع منظمات المجتمع المدني والجهات المعنية لخدمة المواطنين ذوي الإعاقة وتقديم حلول مستدامة وفعالة لتيسير سبل المعيشة لهم.

أوضحت نائب المحافظ أن اللقاء يأتي في إطار حرص المحافظة على توفير بيئة آمنة ومهيأة تضمن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بشكل كامل، مشيرة إلى أن التنسيق جارٍ لتنفيذ عدد من المشروعات التي تراعي المعايير الفنية الخاصة بإتاحة المرافق العامة والخدمية لهم.

وأضافت أن الاجتماع ناقش عددًا من المقترحات والمبادرات التي تستهدف تطوير بعض المحاور الحيوية والمنشآت الخدمية، مؤكدة أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي الإعاقة، وأن الجيزة تسير بخطى جادة نحو تنفيذ رؤية شاملة تحقق لهم حياة كريمة وتضمن استقلاليتهم ومشاركتهم المجتمعية.

كما تمت مناقشة تنفيذ منحدرات (رامبات) ضمن منشآت الوحدات المحلية الجاري إنشاؤها من قبل مديرية الإسكان، لا سيّما بالمراكز التكنولوجية التابعة لها، بالإضافة إلى التعاون القائم لتطوير عدد من المدارس الواقعة في نطاق إدارة الهرم التعليمية بما يحقق سهولة الوصول للطلاب.

وأكدت نائب المحافظ في ختام الاجتماع أن محافظة الجيزة ستواصل دعمها الكامل لأي جهود تُبذل في هذا الإطار، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات تنفيذية واضحة لتحقيق أهداف هذا التعاون بما يضمن إتاحة أكبر عدد ممكن من الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقد شهد الاجتماع حضور عدد من ممثلي الجهات الشريكة من بينهم المهندس حسام شاكر، أحد المتطوعين من ذوي الإعاقة، والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة، والمهندسة رضوى حامد وكيل مديرية الإسكان بالمحافظة، والسيدة ندى إبراهيم مسؤول أول المشروعات بصندوق "عطاء" الخيري، وشهد عمران منسق المشروعات بالصندوق، ونبيل عزت ممثل الهيئة القبطية الإنجيلية.