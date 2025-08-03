العدل: مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ اصطفاف وطني

أكد المهندس أحمد بدره، مساعد رئيس حزب العدل، أنه مع انتهاء الجاليات المصرية بالخارج من التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 والتي استمرت على مدار يومي 1و2 أغسطس وبدء أعمال الفرز؛ أثبت المصريون مجددًا اصطفافًا وطنيًا ومستوى عالي من الوعي والإدراك بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية لبناء غدِ أفضل لهم ولأبنائهم، والتصدي بقوة لجميع محاولات التشكيك وشق الصف الوطني.

وأضاف مساعد رئيس حزب العدل، أن المصريين بالخارج دائمًا ما يثبتون بما لا يدع مجالاً للشك أنهم الداعم الأكبر والأقوى لوطنهم الأم إلى جانب المصريين بالداخل، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات لها من الآثار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ما لا يخفى على أحد.

وشدد المهندس أحمد بدره، على أهمية مشاركة المصريين بالداخل وهي الكتلة الأكبر في انتخابات مجلس الشيوخ المقرر لها غدًا الإثنين وتستمر على مدار يومين، وتصدير صورة إيجابية عن المشهد السياسي المصري وتماسك الدولة من الداخل في ظل ما تواجهه من تحديات.