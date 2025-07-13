حزب العدل يطعن على استبعاد أحد مرشحيه بالجيزة من انتخابات الشيوخ ويؤكد استيفاءه للأوراق

قال الكاتب الصحفي معتز الشناوي، المتحدث الرسمي باسم حزب العدل، إن مرشح الحزب بمحافظة الجيزة السيد الخولي، فوجئ باستبعاد اسمه من الكشوف الانتخابية الأولية لانتخابات مجلس الشيوخ، رغم استيفائه لكافة الأوراق المطلوبة.

وأوضح الشناوي أن السيد الخولي كان من أوائل من تقدموا بأوراق ترشحهم في اليوم الأول لفتح باب الترشح، وأن سبب الاستبعاد لا يزال غير معلوم حتى الآن.

وأكد الشناوي أن الحزب تقدم بطعن رسمي على قرار الاستبعاد، وتم تحديد جلسة لنظر الطعن غدًا، مشددًا على تمسك حزب العدل بحق مرشحه في خوض السباق الانتخابي، وثقته الكاملة في سلامة موقفه القانوني.

وأضاف أن حزب العدل يأتي في المرتبة الثالثة من حيث عدد المرشحين على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ، كما يشارك بأربعة مرشحين ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.