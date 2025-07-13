وزيرة التضامن تكرم الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية

كرمت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية، وذلك عقب فض دور الانعقاد العادى الخامس، للفصل التشريعي الثاني تقديرا لمجهوداتها وإخلاصها في العمل، وسرعة تعاملها مع طلبات السادة النواب بغرفتيه النواب والشيوخ، ما كان له أكبر الأثر على تحقيق نسب إنجاز عالية في معدلات العمل.

وشهد التكريم حضور أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على إدارة الاتصال السياسي والشئون البرلمانية.

وسلمت الدكتورة مايا مرسي شهادات تقدير لرانيا عزت، رئيسة الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزيرة، وداليا مختار نوح، مدير عام الاتصال السياسى والشئون البرلمانية ، والعاملين بالإدارة، مشيدة بمجهوداتهم، حيث يأتي هذا التكريم للقطاعات المتميزة داخل الوزارة، وذلك في إطار التقييم المؤسسي لجميع قطاعات الوزارة.

من جانبهم؛ أعرب العاملون بالإدارة عن سعادتهم بتكريم وزيرة التضامن الاجتماعي، مؤكدين استمرارهم في أداء مهامهم بنفس الدرجة من الكفاءة والتميز خلال الفترة المقبلة.